Salvador Cienfuegos: EU se reserva el derecho de reabrir el caso

El gobierno de Estados Unidos dejó abierta la puerta a volver a reabrir el caso contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, extitular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), después de que la Fiscalía General de la República (FGR) determinara no procesar penalmente contra él.

"Los Estados Unidos se reservan el derecho de reinicar el enjuiciamiento de Cienfuegos si el Gobierno de México no lo hace", declaró una portavoz del Departamento de Justicia.

El retorno de Cienfuegos a México libre de cargos fue una decisión tomada el 17 de noviembre por sorpresa, y que salió directamente del por entonces fiscal general de la Unión Americana, William Barr. En su orden para cerrar el caso, la juez al cargo, Carol Bagley Amon, dejó el caso contra Cienfuegos sobreseído con reservas (dismissed without prejudice, en inglés), desechando el proceso judicial por entonces pero permitiendo que pudiera volver a perseguirse a futuro.

Estados Unidos, en varios documentos judiciales presentados ante una corte federal de Nueva York donde se había presentado el caso de Cienfuegos acusándole de narcotráfico, aseguraba que había "evidencias robustas, incluidas miles de comunicaciones interceptadas entre miembros del Cártel H-2, el acusado (Cienfuegos) y otros funcionarios corruptos".

"Me había resignado a que ese fuera el resultado final. Simplemente no es sorprendente. México es un narcoestado"

Fuentes federales mexicanas confirmaron que la FGR resolvió la situación jurídica de Cienfuegos, quien fue entregado a México en noviembre pasado luego de que el gobierno de Estados Unidos lo detuvo por acusaciones de vínculos con el narcotráfico de las que se desistió para que autoridades mexicanas continúen las pesquisas en su contra.

Según informó AMLO, la Fiscalía General de la República consideró que los elementos presentados por la DEA no tuvieron ningún valor probatorio para iniciar un juicio contra el general Cienfuegos. Ante la falta de elementos probatorios para proceder en contra del exmando militar, el Ministerio Público federal determinó no ejercer acción penal.

La decisión de la Fiscalía mexicana no sorprendió. Un funcionario estadounidense, que prefirió mantener el anonimato, confesó a Vice News que no estaba decepcionado con la exoneración. "Me había resignado a que ese fuera el resultado final. Simplemente no es sorprendente. México es un narcoestado", dijo.

