SEP: Lista de estados que retrasaron su regreso a clases por tormenta invernal

Algunos estados del norte de México están atravesando temperaturas extremas debido a la entrada de un frente frío. Por este motivo, las autoridades correspondientes decidieron recorrer el regreso a clases para los alumnos de educación básica. Te compartimos la lista de los estados afectados.

En primer lugar tenemos a Zacatecas, cuyas autoridades educativas permitieron que la hora de ingreso a clases fuera unas horas más tarde. De hecho, también se autorizó la modalidad a distancia, en caso de ser necesario.

En segunda instancia tenemos a Sonora, donde se suspendieron las clases en 41 municipios del estado como parte de las recomendaciones por autoridades de Protección Civil ante las bajas temperaturas.

Por su parte, en el resto de los 31 municipios sonorenses que sí tuvieron clases, el horario de entrada fue modificado para que afecte de la menor manera posible la salud e integridad de los estudiantes.

Aunque en Nuevo León no se suspendieron las clases, el gobernador del estado, Samuel García, compartió en redes sociales que el ingreso el día 9 de enero sería opcional. Es decir, que quedaba a consideración de los padres de familia si decidían llevar a sus hijos a las aulas o no, pero no sería obligatorio.

Por su parte, Chihuahua también inició clases el 9 de enero, pero de manera virtual. Esto fue anunciado por la Secretaría de Educación y Cultura como una medida para proteger a los alumnos, docentes y familiares.

Aunque no fue por el mal clima, en los estados de Guanajuato y Baja California el regreso a clases fue retrasado hasta el lunes 13 de enero, esto debido a que en ambas entidades el periodo vacacional comenzó apenas el 23 de diciembre.

Recuerda tomar las precauciones necesarias para sobrellevar el descenso de las temperaturas y estar muy pendiente de los comunicados oficiales que emitan las autoridades correspondientes de tu región.

CM