Frente a lo que denominó la “inminente reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación (PJF)”, la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Circuito (JUFED) designó a la juez de Distrito Juana Fuentes Velázquez como su directora nacional en sustitución del magistrado Daniel Sánchez Montalvo, quien renunció al cargo.

La JUFED informó que el nombramiento se realizó ayer en Asamblea Extraordinaria para tomar decisiones ante la inminente reforma al PJF propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Antes del inicio de la Asamblea se hizo llegar a la Directiva Nacional la renuncia por escrito con carácter de irrevocable del director Nacional, magistrado Daniel Sánchez Montalvo”.

Ahí mismo, señaló, se hizo del conocimiento a los participantes de la situación y de acuerdo con los estatus se designó a Fuentes Velázquez.

Indicó que con el liderazgo y organización de la nueva titular de la JUFED se habrán de lograr “unidad y los objetivos planeados”.

“Esta directiva considera que es una oportunidad para avanzar en las acciones de diálogo y unidad para la independencia judicial, el respeto a la división de Poderes y prevalezca el Estado constitucional y Democrático de Derecho”, dijo Fuentes Velázquez.

La JUFED agregó que durante la Asamblea se establecieron varios caminos de acción y anunció que en breve se darán a conocer la integración de comisiones y comités.

Afirmó que la independencia y autonomía requieren compromiso, valentía, fortaleza y liderazgo, cualidades que distinguen a las y los juzgadores y que ponen al servicio de México para la defensa de los derechos humanos.

Un riesgo latente de la reforma al Poder Judicial sería que los magistrados y jueces elegidos por voto popular no tengan la capacidad, involucramiento y especialización en temas fiscales, alertó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

Integrantes del TEPJF, dispuestos a dialogar ante próximos cambios

Magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral mostraron su disposición para participar en la discusión sobre una eventual Reforma Judicial, impulsada por Morena y aliados para el inicio de la siguiente legislatura de modo que sea en favor de fortalecer las instituciones.

En conferencia de prensa, la magistrada Mónica Soto señaló que existe la apertura para dialogar si son invitados por el Poder Legislativo.

“Creo que es importante que haya reformas, eso siempre que sean para fortalecer a las instituciones, fortalecer la autonomía, la independencia de, en este caso, las y los impartidores de justicia. Me parece que eso siempre mejora”, sostuvo.

Expuso que en otros países como Panamá, al día siguiente de la jornada electoral inicia la mesa de la reforma electoral, cada conclusión de proceso electoral presidencial.

“Se reúnen legisladores, se reúnen partidos políticos, instituciones electorales, porque siempre se toma, digamos, la experiencia de la última elección en áreas de oportunidad o en las buenas prácticas para atender y llevar a ley”, expuso.

Voz del experto

Miguel Luna, maestro en Derecho Penal y juez de distrito

Piden mantener independencia ante cambios

Señaló el maestro en Derecho Penal y juez de distrito, Miguel Luna, que una reforma a la Constitución pretende eliminar cientos de historias por sólo 60 días de “campaña”, sin recursos y a capricho de los políticos que darán su favor y propondrán a los candidatos.

“No es algo de lo que quiera formar parte… desde el 2018 hasta la fecha, cada año y he tratado de mejorar mi desempeño en los juzgados donde he estado. Siempre he trabajado con la puerta abierta y de cara a los usuarios del servicio que doy, enfrentando sus descontentos, reconociendo mis errores cuando los he cometido y corrigiéndolos.

“Cada sentencia implica una parte conforme y otra inconforme, cada sentencia es un reclamo y una felicitación. Cada sentencia es un usuario satisfecho y otro enojado. Como jueces no podemos darle gusto a nadie, sólo nos entregamos al Derecho”, dijo en redes sociales.

El maestro en Derecho Penal señaló que creen aplicable a cada caso, conforme a su criterio, sin presiones externas.

“Mi mayor meta es que incluso, con quienes no compartí criterio, se sientan satisfechos y atendidos con una resolución que les haga saber que su caso fue revisado a conciencia. Nunca podré darle la razón a todos, porque la naturaleza de mi función no lo permite. Es imposible”, expresó.

Por otra parte, el juez Saul Mercado afirmó que ningún integrante del Poder Judicial se opone a una reforma judicial y son los primeros que la quieren, pero en realidad no se trata de una reforma, de ahí que la propuesta se presentara a la brevedad, derivada de los diálogos con la sociedad y subrayó que la ciudadanía merece “una real”.

“¿Qué hacemos los jueces federales? Nuestra principal labor es el juicio llamado de amparo en el cual un ciudadano como tú o como yo, considera que una actuación de la autoridad ataca sus derechos; por ejemplo, la clausura de su tienda, falta de atención médica, detención arbitraria o cualquier acto parecido siempre y cuando provenga de una autoridad.

“En otras palabras, si tú cómo ciudadano crees que una autoridad violó tus derechos, nosotros revisamos. A través de esa solicitud del ciudadano, revisamos la conducta de autoridad”, refirió.

Indicó que el Poder Judicial revisa principalmente problemas que surgen entre una autoridad y un ciudadano.

