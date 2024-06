El magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe de la Mata Pizaña, recuerda la época en México en que la democracia era nula y había un partido hegemónico que dominaba al país.

En su libro “Las Heridas”, el magistrado federal aborda una perspectiva en un año bastante conflictivo, pero de reflexión para la historia del país: 1988, con las elecciones con la llamada caída del sistema: “Las personas que ya sean medio veteranos, es decir que sean como de mi generación, van a encontrar muchos recuerdos, recuerdos de un México diferente, no sé si mejor, la verdad es que es diferente”, mencionó en entrevista a este medio.

Ese México que, afirmó, era una sociedad mucho más homofóbica, en la que no existían los derechos de la mujer y los estereotipos de género se imponían a la sociedad del país.

“Encontrarán justamente una historia en torno a un país que ya no les tocó por fortuna y que espero que les sirva para valorar lo que hoy tienen, que es una nación donde con todas sus imperfecciones, pues es una nación democrática”.

Felipe de la Mata relata la perspectiva de personas que vivieron en aquella época y con todas las dificultades, pues no había otra voz que fuera escuchada más que la del Presidente de la República; por ello, sugirió a la población de México que enfatice la importancia de sus derechos políticos.

“Hay que decir dos cosas, la primera es, en 1988 este no era un país democrático, este era un país administrado por un régimen hegemónico donde la única voz que se oía era la voz del Presidente de la República y todo el mundo se cuadraba y se doblaba, ahora estamos con todas las dificultades, con todas las imperfecciones, pues con un país democrático donde la gente es al final del día la que a través de su voto y el ejercicio de sus derechos políticos le da destino, somos un país libre, ahora hay que decir algo más y que es importante de verdad enfatizarlo”.

En cuanto a la reforma judicial que impulsa el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, el magistrado evitó opinar al respecto concretamente, señalando que todavía está pendiente un análisis técnico y diálogo mediante foros convocados por el Congreso de la Unión para que la población conozca la iniciativa, aunque rechazó la elección de funcionarios del Poder Judicial.

“Yo lo que he dicho es que es muy mala idea. Yo la verdad es que no creo que sea buena idea, la verdad. Me parece que la legislación de los jueces no debe ser democrática, sino constitucional, y que el poder de los jueces debe ser contra mayoritario, y que por lo tanto no deben tener, posiciones populares, sino que deben resolver conforme a derecho, punto. Pero repito, todavía no tenemos un proyecto de iniciativa definitiva”.

Por ello, recordó que hubo consensos en otras reformas electorales aprobadas en este siglo y administraciones anteriores, por lo que llamó al diálogo.

