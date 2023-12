Este diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha emitido una advertencia crucial para aquellos que reciben beneficios adicionales, como la caja de ahorro y distintas prestaciones. Es común que los trabajadores formales reciban ingresos adicionales como parte de las prestaciones laborales, pero surge la pregunta: ¿deben pagarse impuestos por estos ingresos extra?

En primer lugar, es importante entender que estos ingresos adicionales son otorgados por las empresas de manera legal y conforme a la ley como parte de las prestaciones laborales. Sin embargo, el SAT utiliza estos ingresos como indicadores de actividad económica para recaudar los impuestos correspondientes.

Aunque todos los ingresos y gastos deben ser reportados al SAT para cumplir con las obligaciones fiscales, la institución aclara que no todos los movimientos requieren el pago de impuestos. En el caso específico de la caja de ahorro, una herramienta común implementada por empresas para el beneficio de los empleados, el SAT informa que estos fondos no generan impuestos. La caja de ahorro consiste en el ahorro directo del trabajador de su salario legal, y los impuestos ya fueron pagados en el momento del ahorro.

¿Y qué sucede con el aguinaldo?

Según el SAT, el aguinaldo también está exento de impuestos, siempre y cuando no supere un límite determinado. Este límite se calcula en Unidades de Medida y Actualización (UMA), siendo un UMA equivalente a $103.74 pesos mexicanos. Para que el aguinaldo esté sujeto al Impuesto Sobre la Renta (ISR), debe ser 30 veces mayor al valor de un UMA, es decir, aproximadamente $3,112.20 pesos. En resumen, si tu aguinaldo no supera esta cantidad, no está sujeto a impuestos.

Es crucial estar al tanto de estas regulaciones fiscales para evitar inconvenientes con el SAT. Consultar con un asesor fiscal puede proporcionar mayor claridad sobre las obligaciones tributarias individuales, garantizando un cumplimiento adecuado con la normativa vigente.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB