Rusia vs Ucrania: Arriban primeras familias mexicanas a Rumanía

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, informó la tarde de este viernes sobre el arribo a territorio rumano de las primeras familias mexicanas que residían en Ucrania.

"Llegan las primeras familias desde Ucrania, aquí el embajador Ordorica las recibe. Una cadena solidaria desde Kiev - con la embajadora Olga García Guillén que opera desde el sótano de la Residencia de México- hasta Rumania a cargo de Guillermo. Gracias compañer@s!!", escribió el canciller en sus redes sociales.

Llegan las primeras familias desde Ucrania, aquí el Embajador Ordorica las recibe. Una cadena solidaria desde Kiev - con la Embajadora Olga García Guillén que opera desde el sótano de la Residencia de México- hasta Rumania a cargo de Guillermo. Gracias compañer@s!! pic.twitter.com/qYMM7jydX8 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 26, 2022

El primer contingente fue recibido por el embajador de México en Rumanía, José Guillermo Ordorica.

"Bienvenidas a Rumanía, estamos en espera a que lleguen las demás personas integrantes del contingente", señaló el embajador.

Huye con su esposa embarazada

Ante los ataques que Rusia ha emprendido contra Ucrania, el matamorense Alex Ricalday, tuvo que salir de Kiev con su esposa embarazada para ponerse a salvo.

Por medio de redes sociales y en entrevista a una televisora, el joven informó la situación que atraviesan al tratar de escapar vía terrestre.

Comentó que en las últimas 24 horas se ha vivido un cambio drástico, por lo que tratan de salir de Kiev para dirigirse a un pueblo cercano a Polonia.

��������



Hace 2 años, Alex se mudó a Europa y el 1 de enero de 2021 se casó con una ucraniana. No imaginó que poco más de 365 días después estaría escapando junto con su esposa embarazada y su suegro de la guerra.



Escucha la entrevista en audio.https://t.co/IjlO6G1ixa pic.twitter.com/53lV8SUf89 — ElefanteBlancoMX (@MxElefante) February 25, 2022

"Ya llevamos 12 horas de viaje cuando normalmente se hacen cinco, nuestra intención es llegar a Polonia, viajamos, mi esposa quien está embarazada y mi suegro es quien va conduciendo nuestro automóvil, después tomaremos un transporte ya en la frontera con Polonia", dijo a la televisora. El viaje, lo realizan desde la madrugada del jueves vía carretera, pero que debido al intenso tráfico, es que llevan 12 horas de trayecto.

"No es tan fácil salir en estos momentos, esto debido a las circunstancias que se están viviendo. Son muchos sentimientos encontrados, uno no está impuesto a esto, no sabe uno lo que va a pasar, para poder salir de Kiev hay que pasar por donde están todos los mandos militares, eso lo hace un poco más complicado, ya que en cualquier momento se pudiera presentar un ataque en dichos lugares", narró mientras viajaba en su automóvil.

JM