Rosario Robles podría salir de prisión la próxima semana, dice abogado

Luego de que en días pasados le fuers otorgado un amparo a Rosario Robles contra su prisión preventiva, Epigmenio Mendieta, abogado de la exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto, confirmó que este viernes los magistrados del Noveno Tribunal Colegiado notificaron la resolución dictada el jueves de la semana pasada y podría salir de prisión entre lunes y martes para enfrentar el proceso en libertad.

En entrevista con Carlos Loret de Mola para W Radio, el abogado Mendieta indicó que ante la decisión de los magistrados, se confirma el amparo que fue concedido por el juez que significa "modificar la medida cautelar de prisión preventiva que tiene en este momento Rosario Robles, pues la consideran excesiva y desproporcionada" al ser tomada con documentos que la defensa consideró falsos.

Mendieta refirió que los lineamientos que están establecidos por parte de los magistrados significa que la medida cautelar tiene que ser una distinta a la prisión.

Explicó que ante la notificación de este viernes, el juez deberá citar a una audiencia en la que tendrá que dejar sin efecto la resolución dictada para dictar una nueva y, sin abrir un nuevo debate, tendrá que resolver con los lineamientos de los magistrados y la decisión tendrá que ser modificando la medida cautelar.

"Yo pienso que estaremos citando el próximo día lunes, a más tardar el martes (...) después de esa audiencia (estaría saliendo) inmediatamente. Lunes o martes al terminar la audiencia, dependiendo de la medida cautelar que se tomara en su lugar, estaría ella saliendo de reclusión", detalló.

"Pero lo cual yo he insistido, es para el único efecto de que su proceso lo lleve en libertad. No significa, y eso es muy importante precisar, que se diga que ella es inocente. El juicio está pendiente", declaró.

Ante la posibilidad de imputarle otro delito y la metan de nueva cuenta a la cárcel, el abogado dijo que se tendrían que considerar las condiciones de salud de Robles y el tiempo que ha permanecido en prisión.

"Estaría en riesgo su salud y desde luego su vida", apuntó.

El abogado recordó que Robles tuvo la intención de colaborar con las autoridades y estaba interesada en un procedimiento abreviado que nunca le fue autorizado.

Cuestionado si el caso de Robles tiene que ver con "odios políticos y rencores" de López Obrador, el abogado respondió que si esos los criterios, "sería muy lamentable que se utilizaran las rencillas y las diferencias que hubo en la parte política para hacerlas a través de procesos penales".

"Creo que la prisión no tendría que servir para escarmentar a nadie, de las afrentas, de las venganzas y mucho menos de los desacuerdos políticos. Me parece que la cárcel tendría que estar exclusivamente justificada a una necesidad, si no otra cosa, para justificar los proceso, nada más", agregó.

