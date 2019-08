Robles libra primer encuentro con la justicia

Sin medidas cautelares, la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Rosario Robles, salió de su primera audiencia a pesar de que la Fiscalía General de la República (FGR) la acusó de ejercicio indebido del servicio público al omitir informar sobre supuestos desvíos de recursos por cinco mil 073 millones 358 mil 846 pesos.

La ex secretaria acudió a su cita al Juzgado de Control en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México. Ahí, los fiscales indicaron que durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Robles tuvo conocimiento, de manera verbal y por escrito, de la celebración de 27 convenios irregulares con entes públicos de otras entidades federativas.

Insistieron en que, a pesar de ello, no informó al ex presidente, Enrique Peña Nieto, de dichas irregularidades que llevaron a cabo sus subordinados, como era su obligación.

Ante esto, la FGR consideró que la también ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México incurrió de manera dolosa y reiterada en omisiones y con el carácter de autora directa del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, por ahora, Robles libró la vinculación a proceso. La audiencia entró en receso luego de que pidiera tiempo al juez para presentar datos de prueba a su favor y así evitar que se le inicie un juicio por ejercicio indebido del servicio público.

La audiencia, que duró alrededor de 10 horas, fue aplazada para el próximo lunes a las 18:00 horas.

La defensa de Robles solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que será el lunes cuando el juez, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, resuelva su situación jurídica.

“Estaré ahí de manera voluntaria para hacer frente a todas las acusaciones”, aseguró.

Luego de que se le concediera aplazar la audiencia, el juez dijo que, a su parecer, “es algo bastante inaudito” el hecho de que la FGR no solicitara ninguna medida cautelar, como vigilancia domiciliaria o el retiro del pasaporte de la ex funcionaria para que no pueda salir del país.

Robles está vinculada con el caso “Estafa Maestra”, una investigación que en septiembre de 2017 reveló el desvío de recursos públicos durante el Gobierno de Peña Nieto a través de una red estratégica que involucraba a al menos a 11 dependencias federales.