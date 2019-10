"Ríndanse, los tenemos rodeados", advierte López Obrador a corruptos

Tras asegurar que el Gobierno federal ya no permite el influyentismo y la corrupción en el manejo del agua, el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los corruptos: "ríndanse, los tenemos rodeados".

Aseguró que contrario a las administraciones pasadas, cuando se construía sin permisos o se entregaban de manera ilegal para hacer edificaciones donde faltaba el agua, ahora hay autoridades honestas que además defienden el medio ambiente.

Aseguró que al igual que en el negocio inmobiliario, el tema del agua no puede estar por encima del interés general, pues debe haber desarrollo urbano y planeación y no se pueden otorgar permisos donde no hay este líquido, en unidades habitaciones que carecen de servicios básicos y con problemas serios de vialidad.

En su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, indicó que debido a que casi 70 por ciento del agua está en el sur-sureste del país, se tiene que planear que el crecimiento poblacional y la urbanización y el desarrollo económico a partir de ello.

Propuso zonas como las cuencas del Usumacinta, del Papaloapan y el Grijalva como opciones para resolver el problema del agua y cuidar el elemento, sobre todo para las nuevas generaciones; "no podemos agotar los recursos naturales, qué se les va a dejar a los que vienen, tenemos que actuar de manera responsable y proceder legalmente", apuntó.

El Ejecutivo federal respaldó el trabajo del titular de la Secretaría de Recursos Naturales Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, quien, aseguró, es un experto especialista, de los mejores académicos del país, honesto, defensor de la naturaleza y del medio ambiente.

OA