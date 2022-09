Ricardo Salinas Pliego: ¡Podrías ser tú! El magnate invitará a 12 seguidores a festejar su cumple

Ricardo Salinas Pliego, fundador y presidente de Grupo Salinas, publicó que planea elegir a 12 o 15 personas que interactúen con sus cuentas en redes sociales para invitarlos a su fiesta de cumpleaños, y es que el magnate cumplirá 67 años el próximo 19 de octubre.

"Ya se me ocurrirá qué hacer para seleccionarlos, invitaré a algunos de cada red social", escribió el empresario que cuenta con más de un millón de seguidores en Twitter.

Como era de imaginarse, varios cibernautas se entusiasmaron con la idea; entre las respuestas al empresario se leen comentarios como "la vida es excitante: ayer dormía debajo de un puente y hoy estoy en el cumpleaños de Ricardo Salinas Pliego"; "si me invita, yo llevo guacamole para todos, tío Richi", y "bendiciones para usted, estimado Señor Salinas".

Además, debido a que la publicación de Salinas Pliego va acompañada de la fotografía de un helicóptero, algunos usuarios lo han interpretado como que los invitados serían trasladados al "fiestón" a bordo de uno de estos vehículos.

Y aunque no ha dicho cuál será la mecánica para ser uno de los exclusivos invitados, el "Tío Richi", como le llaman en redes, ya descartó a uno de sus seguidores luego de que éste manifestara que sólo iría "si vienen en el helicóptero por mí, si no no voy".

Otros internautas se han mostrado más complacientes, por ejemplo, el usuario @osvigarcia respondió con la foto de un envase de cerveza helada y preguntó al también dueño de Banco Azteca y Totalplay cuáles son sus caguamas favoritas.

Por otro lado, algunos usuarios recordaron las ocasiones en las que don Ricardo Salinas ha prometido regalar dinero a usuarios de redes sociales; por ejemplo, cuando en su pasado cumpleaños pidió a sus seguidores que descargaran una aplicación de Banco Azteca y repartió dinero entre todos.

En agosto de este año, dijo que rifaría un millón de pesos entre sus seguidores si el Mazatlán FC le ganaba al Club América, lo cual no pasó.

Salinas Pliego aseguró que tomará a dos invitados de Instagram, otros dos de TikTok, dos en Facebook, dos más en Telegram y cuatro de Twitter, aunque habrá que estar atentos para saber cómo participar.

JM