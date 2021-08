El voto del político del PAN, Ricardo Anaya, a favor de la reforma energética es uno de los datos de prueba que la Fiscalía General de la República (FGR) presentará mañana jueves en la audiencia inicial contra el excandiato presidencial.

De acuerdo con la versión pública de los hechos, difundida por la propia FGR, Anaya fue señalado por el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, en la denuncia que presentó el 11 de agosto de 2020 porque supuestamente fue instruido para entregarle 6 millones 800 mil pesos para que votara a favor de la reforma energética, cuando era diputado federal (2012-2015)

Lozoya indicó que su ex jefe de escoltas, Norberto Gallardo, entregó a Anaya dicha cantidad en el año 2014 en las instalaciones de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con la FGR, en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, existe constancia de que el legislador por el PAN votó a favor de la misma.

Ricardo Anaya, citado a declarar el jueves 26 de agosto

Anaya, quien fue candidato presidencial del PAN en 2018 y perdió contra el actual Presidente, Andrés Manuel López Obrador, fue citado a declarar este jueves a las 10:00 de la mañana a audiencia inicial en la que la FGR intentará imputarle cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

Pero el político ya adelantó que no acudirá porque se considera víctima de una "persecución política" del actual Gobierno.

Anaya, que anunció su exilio, presuntamente a Estados Unidos, denuncia que López Obrador lo quiere meter 30 años a la cárcel para evitar que vuelva a ser candidato en 2024.

El Presidente López Obrador negó este miércoles una "persecución" y pidió a la Fiscalía transparentar el caso de Anaya.

La UIF acudirá a audiencia de Anaya

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que su dependencia acudirá este jueves a la audiencia de imputación en contra del excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, que se llevará a cabo en el Reclusorio Norte y que fue solicitada por la Fiscalía General de la República.

En entrevista al participar en la reunión plenaria de la bancada del PT de la Cámara de Diputados, Santiago Nieto dijo que la intención es colaborar con la Fiscalía General de la República, pues recordó que Anaya Cortés es una de las 71 personas que fueron denunciadas por el extitular de Pemex.

Nieto Castillo dijo que en las próximas horas conocerán la carpeta de investigación, "entonces a partir de ese momento, veremos sí tenemos algún tema que se pueda formular alguna imputación por supuesto".

El funcionario Federal recordó que desde la UIF han entregado ya información, a distintas autoridades de 35 de 71 personas señaladas por Lozoya, y se han presentado denuncias contra 23 de éstos 71 personas por considerar que existen elementos.

Emilio Lozoya y la trama de Odebrecht

La trama de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a varios países latinoamericanos, estalló en México tras el arresto en España de Lozoya y su extradición el año pasado a territorio mexicano.

Lozoya, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Acusó al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda y Exteriores, Luis Videgaray, de haber orquestado la trama.

Según Lozoya, el dinero de esos sobornos fue utilizado durante la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012 y posteriormente para comprar el voto a favor de legisladores de la oposición a la reforma energética.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

El director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno, Santiago Nieto, informó este miércoles que de las 71 personas señaladas por Lozoya, se ha entregado información a las Fiscalía de 35 y se han presentado denuncias contra 23.

"Locura", que un voto sea prueba de soborno: Ricardo Anaya

El excandidato presidencial del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, calificó como una locura que la Fiscalía General de la República (FGR) tome como prueba un voto a favor de la reforma energética de donde presuntamente recibió un soborno.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Anaya Cortés cuestionó a sus seguidores si vieron el comunicado de la FGR, pues hasta en eso son incompetentes.

Agregó que su voto a favor de la reforma energética fue ocho meses antes de la supuesta entrega del soborno, y no después.

Asimismo, dijo que él llevaba seis meses de no ser diputado federal cuando se realizó la supuesta entrega.

"¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes:

1. Mi voto fue 8 meses ANTES de la SUPUESTA entrega, no después.

2. Yo llevaba 6 meses de NO ser diputado cuando la SUPUESTA entrega.

3. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!", posteó el ex candidato presidencial panista.

