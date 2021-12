Revocación de mandato: PAN propone extraordinario para dar más presupuesto al INE

La senadora del PAN Kenia López Rabadán urgió a citar a la Comisión Permanente del Congreso para que llame a la Cámara de Diputados a celebrar un periodo extraordinario de sesiones, con el fin de realizar las adecuaciones presupuestales y asignar mayores recursos al INE y así se pueda llevar a cabo la consulta de revocación de mandato.

En conferencia de prensa virtual, la legisladora calificó como una "aberración" la solicitud de juicio político contra los consejeros del INE que votaron por posponer la realización de la consulta.

"Minar al INE es empoderar al autoritarismo", dijo la también presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

"Lo que el INE necesita son recursos, no son amenazas de juicios políticos, ni amedrentamientos de funcionarios del gobierno. Lo que esta institución requiere es que se le asignen recursos suficientes para cumplir con el mandato de ley", indicó López Rabadán.

Llamó a los diputados de Morena y sus aliados a la mesura.

"No puede el gobierno, ni pueden los legisladores de Morena andar amenazando a diestra y siniestra con juicios políticos, sobre todo, a una institución que está tan prestigiada en nuestro país. (…) Entonces, que le bajen tres rayitas a su forma autoritaria de querer imponer sus decisiones. (…) Lo primero que habríamos de decirle a Mario Delgado y a todos aquellos que están amenazando es que no tienen los votos para esa aberración, porque en el Senado de la República no tienen las dos terceras partes".

Recordó que el ejercicio de revocación de mandato obliga a instalar el mismo número de casillas de una elección federal, es decir, 161 mil casillas, capacitar a más de 480 mil funcionarios de casilla, imprimir las boletas y llevar a cabo el recuento de los votos recibidos, lo que requiere de miles de millones de pesos que el INE no tiene.

