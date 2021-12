Revocación de mandato: Delgado pide impulsar juicio político contra el INE

El líder nacional de Morena, Mario Delgado, pidió hoy a los legisladores de su partido a impulsar un juicio político contra los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), tras su decisión de posponer la consulta de revocación de mandato.

En rueda de prensa, Delgado afirmó que los integrantes del órgano autónomo están violando la Constitución.

"El INE está yendo contra la Constitución, no tienen competencia para hacer lo que hicieron y están atentando contra el artículo 29. Es materia suficiente para que la Cámara de Diputados llame a juicio político a los consejeros, le hacemos un llamado a nuestra fracción parlamentaria y a sus aliados para que acudan a esta vía", aseveró.

Morena busca devolver 547 millones de pesos al INE

El dirigente de Morena acudió este domingo a las instalaciones del INE para exigir que sea aceptada una devolución de 547 millones 727 mil pesos de las prerrogativas de Morena, y aseguró que, al no aceptarlas, los consejeros incurren en una contradicción.

"Dicen que no tienen ingresos y al mismo tiempo, sin ninguna justificación no quieren que le devolvamos al pueblo de México más de 547 millones, con eso queda más que exhibido que no son los consejeros y consejeras que necesitamos en nuestro país", dijo.

Delgado recordó que a la fecha se han entregado más de cuatro millones de firmas en apoyo a la realización de la consulta de revocación de mandato y se siguen recolectando.

Agregó que mientras el INE no acepta la devolución, algunos consejeros van a cobrar más de medio millón de pesos "porque no les gusta la austeridad".

"No vamos a aceptar que por algún tecnicismo o algún pensamiento democrático nos digan que no, porque en la pasada sesión del INE intentaron prohibir esta devolución, no existe ninguna ley que lo impida. Es inadmisible que no permitan que un partido regrese recursos, exigimos al INE que se acepte este cheque", indicó.

IM