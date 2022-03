Revocación de Mandato: ¿Qué pasa si no quiero ser funcionario de casilla?

Este 10 de abril del 2022 se llevará a cabo la Revocación de Mandato, donde todos los ciudadanos de la República Mexicana podrán votar para decidir si el Presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) debe seguir al mando para gobernar al país o dejar el puesto de la presidencia.

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé que se instalen alrededor de 57 mil casillas en todo el país, las cuales cada una de ellas estarán integradas por un presidente, una secretaria, una escrutadora y dos suplentes generales.

Desde el pasado 9 de febrero, mil 512 supervisoras electorales y 10 mi 557 capacitadores asistentes electorales del INE han visitado los hogares de los ciudadanos que salieron sorteados para ser funcionario de casilla, donde informan la importancia de participación y te entregan una carta, la cual indica que fuiste elegido para formar parte para integrar las mesas directivas casilla.

¿Qué pasa si no quiero ser funcionario de casilla?

Muchas personas son las que salen sorteadas para participar como funcionarios de casilla, pero tienen la duda si es obligatorio acudir, y en caso de no hacerlo, saber si reciben alguna sanción.

En caso de que rechaces la oportunidad de participar en la revocación, no pasa nada, ya que no existen sanciones ni consecuencias legales si no puedes o no deseas acudir.

El INE reemplazará a los voluntarios para que cubran los funcionarios necesarios para realizar la consulta el próximo 10 de abril.

Las y los ciudadanos que nacieron en los meses de Mayo o Junio, cuyo apellido empiece con la letra "B" son las personas consideradas en primera instancia para cubrir las casillas como funcionarios.

Pese a que el INE lleva días que empezó a visitar a los ciudadanos, aún seguirán en dicho proceso, pues abrirán otra convocatoria.

MF