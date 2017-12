Respalda CNOP a Mikel Arriola para buscar candidatura en CDMX

La Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) respaldó la aspiración de Mikel Arriola para convertirse en el candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno rumbo a las elecciones de 2018.

En la sede de la CNOP, el ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social fue arropado por líderes e integrantes del sector popular que simpatizan con el partido tricolor y que lanzaron porras a Arriola, quien está a la espera de que el PRI apruebe su precandidatura.

"Que me apunte como simpatizante (para ser precandidato) no impide que me sienta priista", aseguró el ex funcionario federal frente a cientos de simpatizantes, en referencia a que no milita en el partido.