Rescate de mineros en Pasta de Conchos iniciará en 2021

Ante familiares de los mineros fallecidos en Pasta de Conchos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se comprometió a que antes de que termine su administración en 2024 se rescatarán los restos de lo 63 trabajadores que siguen enterrados desde hace 14 años, por lo que urgió a los técnicos de CFE a acelerar los trabajos de rescate.

En la comunidad de Nueva Rosita, AMLO se convirtió en el primer Presidente mexicano en visitar la mina desde la tragedia, ocurrida el 19 de febrero de 2006.

Ahí con los hijos llorosos, los rostros y ropa llenos de hollín ya lo esperaban los familiares, viudas e hijos de los trabajadores fallecidos.

Pasta de Conchos, hacia la Reparación Integral, desde Coahuila. https://t.co/PCA7JC8qJl — Andrés Manuel (@lopezobrador_) October 23, 2020

Ante ellos firmó el acta de intención para la reparación integral del daño a los familiares de los 65 mineros que fallecieron.

Acompañado por el gobernador Miguel Riquelme, titulares de Gobernación, Trabajo y Desarrollo Urbano, el Presidente de México hizo un reconocimiento a los viudas, hijos y familiares de los mineros porque no han dejado de luchar, por no cansarse y por no claudicar.

"Es un acto de sacrificio, solidaridad y amor a sus familiares", expresó AMLO a unos metros del tiro de la mina, que fue de Grupo México, donde se originó la explosión.

El Presidente delineó de la ruta de rescate de los restos de los trabajadores, cuyas primeras excavaciones iniciarán en septiembre de 2021 y deberán concluir en agosto de 2024.

Una vez concluido el rescate de los restos, la mina quedará como memorial en honor a los fallecidos a todos los mineros del mundo.

JM