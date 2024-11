Rescatan a mapache encadenado del cuello en Torreón

Un mapache fue rescatado de la estrangulación con una cadena que el supuesto dueño en Torreón le puso para retenerlo. La asociación Rescate de Fauna Torreón está en vías de interponer las denuncias ante las autoridades.

Fue el fin de semana que se atendió un reporte de un mapache atrapado y cuando autoridades de Protección Civil de Torreón llegaron, se encontraron con el animal encadenado del cuello , por lo que fue llevado al veterinario para su resguardo y atención.

El animal presentó lesiones en el cuello, pues según el presidente de la asociación Recate de Fauna Torreón, Jorge Alcalá, los veterinarios indicaron que al menos tenía 15 días con la cadena al cuello .

"Se está procediendo por el lado federal para la procedencia legal, y por el ámbito de la fiscalía se está levantando la denuncia por omisión de cuidados y lesiones", detalló Alcalá.

Informó que el mapache está estable, pero que no está fuera de peligro, pues las heridas todavía no cierran. Alcalá mencionó que han recibido muchos casos de abandono y maltrato animal, pero que no se había registrado un caso tan fuerte como este . Dijo que los mapaches sí son animales que pueden proceder a una tenencia legal, pero buscarán deslindar la legalidad o no de la tenencia.

"Nuestro representante legal está recabando las pesquisas. Ya tenemos el parte médico. Las lesiones son muy profundas, estaba en estado de necrosis el tejido causado por la caden a", declaró a EL UNIVERSAL.

Con información de SUN

MBV