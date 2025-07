Reportero encuentra a su jefe asesinado mientras cubría un ataque armado en Sonora

Mientras cubría un ataque armado en Ciudad Obregón, donde dos personas perdieron la vida y una más resultó herida, un reportero se percató de que una de las víctimas mortales era su propio jefe, Ángel Sevilla, quien dirigía el portal digital Noticias 644.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:30 horas del lunes 7 de julio en la colonia Sochiloa de Ciudad Obregón, en el municipio de Cajeme.

El propio reportero fue quien confirmó la identidad de una de las víctimas durante una transmisión en vivo para las redes sociales de su medio. "Fue Ángel… el compañero Ángel Sevilla", informó con la voz entrecortada.

"No puede ser posible. De qué sirve que venga la Marina, la Guardia Nacional, policía estatal y medio mundo para acá, si no hacen nada. Ya llegó la Semefo (Servicios Médicos Forenses). No puede ser, mis amigos", expresó conmocionado.

"Yo le estaba marque y marque ahorita al compañero, para comentarle que habían reportado que había un evento aquí… pero pues obviamente veo que el compañero fue la persona lesionada", relató.

Y siguió con su transmisión: "Ya me hice yo cargo de avisarle a los familiares para que vengan a ver qué es lo que está pasando aquí".

"No somos nada en esta ciudad, la vida no vale nada. Les digo para que tengan mucho cuidado todos, todos en general. Váyanse a su casa del trabajo. Si pueden evitar andar en la calle, evítenlo porque no estamos seguros, no vivimos seguros", expresó en su transmisión el reportero de Noticias 644.

En el lugar también fue hallado el cuerpo de otra persona que murió en el ataque y una tercera persona que resultó herida. De ellos no se dio a conocer su identidad.

La zona fue acordonada por autoridades de los tres niveles de gobierno, mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora realizaban las investigaciones correspondientes.

Periodistas de Cajeme no reconocieron a Ángel Sevilla como integrante del gremio.

"No era reportero. Era de los que abren un portal y suben cosas, pero no reporteaba", externó un reconocido periodista den ese municipio.

La página Noticias 644 está en la plataforma de Facebook y fue creada en agosto de 2021. Hasta ayer tenía 122 mil seguidores.

