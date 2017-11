Repartirán material de construcción para damnificados del 19-S

La Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) local repartirá cemento, tabique, varillas y otros materiales de construcción, para apoyar a las familias cuyos inmuebles fueron catalogados en amarillo por los daños derivados del sismo del 19 de septiembre pasado.

El titular de la Secretaría, José Ramón Amieva, informó que serán mil paquetes de autoconstrucción los que se entregarán y para los cuales, se destinó una inversión de 10 millones de pesos.

"Cada paquete tendrá un costo aproximado de 10 mil pesos para, repito, mil personas beneficiarias o mil casas beneficiadas", dijo.

Se destinaría principalmente a la adquisición de cemento, grava, arena, tabique, mortero de cemento, varilla de acero corrugada y estribos de alambrón", detalló.

El jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, señaló que este programa de autoconstrucción se hará con base en manuales del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), y uno más que Cemex elaboró en conjunto con la UNAM.

"No es nada más ahí tienes tu cemento y a ver cómo lo puedes fraguar y te encargas a ver si funciona o no, si no lo que queremos es darles su paquete de autoconstrucción, pero acompañarlos también para que sea una auto construcción exitosa, es lo que queremos que suceda aquí en la Ciudad de México", afirmó.

SA