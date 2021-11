Renuncia titular de Turismo de la Ciudad de México

El Gobierno de la Ciudad de México informó que la secretaria de Turismo, Paola Félix Díaz, presentó su renuncia ayer al cargo a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la cual fue aceptada.

“Los principios de la Austeridad Republicana son fundamentales para el Gobierno capitalino, por lo que refrenda su compromiso con la honradez y transparencia”, indicó en una tarjeta informativa.

En redes sociales, Paola Félix desmintió que haya sido detenida en Guatemala y aseguró que acudió a un evento social al que fue invitada, pero que viajó en un vuelo privado.

“Me encuentro en Guatemala en un evento social al que fui invitada. Viajé en un vuelo privado, es falso que haya sido detenida y es falso que el vuelo lo pagó un proveedor, no he cometido ninguna actividad ilícita pero he decidido poner a disposición de @Claudiashein mi renuncia”.

Paola Félix fue nombrada titular de la Secretaría de Turismo a finales de septiembre de este año, previamente se encontraba al frente del Fondo Mixto de Promoción Turística desde el inicio de la actual administración.

Este sábado trascendieron versiones, por parte del periodista Darío Celis, sobre la supuesta detención de la ahora exsecretaria de Turismo en Guatemala.