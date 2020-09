Registré mi nombre como marca por "formalidad": López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el registro de su nombre ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) es un asunto de formalidad, pero aseguró que no cobrará por el uso de su marca, por lo que autorizó que su nombre pueda ser usado "para hacer cosas buenas".

En conferencia de prensa, López Obrador señaló que él no conoce de marcas y reiteró que se registró su nombre como marca como un procedimiento formal.

"Es un asunto, vamos a decir, de formalidad, no es nada de fondo. Desde algún tiempo se tiene registrado lo del movimiento nuestro; bueno, hasta como me dicen amigos y enemigos 'Peje' está registrado. Lo tiene registrado un compañero, un amigo, entonces ahora se registró el nombre, pero yo no cobro con eso", señaló.

Al ser cuestionado que al final de cuentas es una marca, López Obrador respondió: "No, yo no sé de marcas, es un procedimiento, vamos a decirlo, formal (…) pueden utilizarlo, lo autorizo para cosas buenas a que usen mi nombre", comentó.

En abril pasado, el Presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, iniciaron el proceso para registrar como marca sus nombres y siglas ante el IMPI, que les entregó los títulos de propiedad por 10 años.

Los títulos detallan que fueron entregados la tarde del 21 de agosto a Alejandro Esquer Verdugo, secretario particular del Presidente, debido a que fue quien realizó los trámites.

Ante esta decisión del IMPI, los nombres, así como las marcas "AMLO" y "BGM" quedarán bajo el poder de la pareja hasta 2030.

El tema de registro de las siglas "AMLO" no es nuevo para el Presidente. Hace 15 años, el 13 de junio de 2005, Carlos Alberto Puga Bolio, quien actualmente se desempeña como director de área del corredor interoceánico Istmo de Tehuantepec, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y que forma parte de la terna para dirigir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), trató de registrar la marca AMLO junto con el logotipo de un pejelagarto.

Debido a que eran las siglas del entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, el 5 de septiembre de ese mismo año, el IMPI le notificó a Puga Bolio el impedimento legal para ser dueño de la marca.

Sin embargo, el 11 de octubre, Puga Bolio respondió al organismo con una carta firmada por Andrés Manuel López Obrador donde le autorizaba hacer uso de sus siglas.

"Por este conducto autorizo de manera expresa al señor Carlos Alberto Puga Bolio para el uso y explotación de mi seudónimo AMLO para los fines que él crea convenientes. Sin más por el momento quedo de usted", señala la carta firmada por el actual Presidente de la República, junto con la copia de su credencial de electoral.

Tras esta carta, el 24 de noviembre, el IMPI entregó el título de registro para esta marca, el cual venció el 13 de junio de 2015.

