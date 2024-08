Reforma judicial no va el 1 de septiembre, dice Ricardo Monreal

Ricardo Monreal, quien será el próximo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció que la reforma judicial no se discutirá ni se aprobará el 1 de septiembre , fecha de inicio de la LXVI Legislatura. Monreal explicó que se respetarán los tiempos y procesos legislativos recomendados por Claudia Sheinbaum, la presidenta electa.

"Es una sugerencia acertada. Aunque pueda haber una segunda sesión el 1 de septiembre, eso no significa que la reforma al Poder Judicial se apruebe ese día. Vamos a seguir los plazos para la publicidad, deliberación, discusión general y particular , para asegurar un debate amplio y que los ciudadanos estén informados sobre lo que estamos aprobando", detalló.

En una conferencia de prensa improvisada tras una reunión con los diputados federales de Morena y Sheinbaum, Monreal confirmó que la reforma electoral enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador no formará parte del paquete de 20 iniciativas entregadas al Congreso el 5 de febrero. Explicó que, dado que se agotará el plazo para su aprobación en comisiones, será necesario presentar una nueva iniciativa.

Monreal añadió que Sheinbaum considera que la reforma electoral requiere un análisis y reflexión más profundos antes de proceder.

"No significa que no se vaya a hacer, sino que se esperará un momento más oportuno", afirmó. Sheinbaum confirmó esta decisión y adelantó que presentará una nueva propuesta cuando asuma el cargo el 1 de octubre. "Cuando entre en funciones como presidenta constitucional, enviaré lo que me corresponde", dijo.

#ELDATO | Ricardo Monreal informó que el 1 de septiembre se dará publicidad al dictamen de la #ReformaAlPoderJudicial por lo que el 2 de septiembre podrían discutirlo y votarlo en lo general



