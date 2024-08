La reciente propuesta de reformar la Justicia en México que trajo roces con sus socios comerciales principalmente con Estados Unidos y Canadá, fue abordada por el futuro secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard.

El ex canciller propuso explicar la reforma a los inversionistas extranjeros debido a que, según él, es una cuestión de falta de información con respecto a la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con el ex canciller, los inversionistas rechazan la reforma porque no conocen los detalles de su aplicación. “Veo de parte de muchos actores empresariales, sobre todo fuera de México, que no tienen suficiente información, dependen mucho de los analistas, entonces tenemos que hablar con ellos y explicarles de qué se trata”, afirmó Ebrard durante un encuentro por la celebración del aniversario número 150 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Según el futuro secretario de Economía, el 70% de los inversionistas rechazan la reforma porque no conocen los detalles de su aplicación. Mientras que, por otro lado, el 30% “de plano están en contra de que se cambie el statu quo”.

Entre quienes cuestionaron la reforma judicial en el ámbito internacional, se encuentra el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, quien, a pesar de afirmar el respeto incondicional de las decisiones del país, se opuso a la propuesta.

“Hay cosas de esta reforma que sí deberían de ser, pero la elección popular directa de jueces no va a funcionar para avanzar en la democracia o para llevarnos a un Poder Judicial que de verdad tenga la fuerza para funcionar en todos los ámbitos que afectan al pueblo de México y al pueblo de Estados Unidos”, afirmó Salazar.

Por su parte, a Ebrard le “sorprendió que ese fuera su argumento” y citó al presidente estadounidense, Joe Biden, el cual publicó un artículo en un periódico en el que planteaba reformar a la Corte Suprema de su país. “De hecho, a mí me pareció, su postura, mucho más drástica en lo que dice que la iniciativa de la reforma judicial que ahora se va a discutir en México”, afirmó.

El Universal

Peso liga tres meses a la baja

La divisa mexicana concluyó ayer en los 19.71 pesos por dólar con una depreciación de 5.97% respecto a julio, con lo que liga tres meses a la baja. La depreciación se debió principalmente a factores internos de riesgo, como la mayoría de Morena en el Congreso y la reforma al Poder Judicial.

CT