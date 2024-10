La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados sesionará el próximo domingo 27 de octubre, para dictaminar la minuta que le envió ayer el Senado de la República, para evitar que las reformas constitucionales sean impugnadas.

La Comisión, que será presidida por el diputado Leonel Godoy (Morena), se instaló ayer, con la presencia de 27 de sus 50 integrantes, y estará a cargo de elaborar el dictamen de la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución.

Previamente a la reunión, el diputado Ricardo Monreal, coordinador de Morena, adelantó que el 27 de octubre, en la Comisión de Puntos Constitucionales deberá “darse por aprobado el dictamen”.

Lo anterior, para que a partir del martes 29 de octubre, el pleno de la Cámara Baja esté en posibilidad de discutir y, en su caso, aprobar la reforma constitucional que quitaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de declarar inconstitucional la reforma al Poder Judicial.

“Es probable que estemos deliberando y discutiendo martes, miércoles o jueves en el Pleno de la Cámara de Diputados. Así es de que no vamos a dispensar trámites, no vamos a abreviar ninguno de ellos; vamos a respetarlos escrupulosamente para que se dé una discusión amplia y que las comisiones dictaminadoras y el Pleno estén muy claros en la discusión y en la aprobación, en su caso, de esta minuta que proviene de la Cámara de Senadores”, anotó Monreal Ávila.

El diputado detalló que el pleno de la Cámara de Diputados discutirá y, en su caso, aprobará la reforma a los artículos 105 y 107.

“Nosotros la revisaremos, las comisiones dictaminadoras podrán realizar su trabajo con plena libertad y conciencia, para que la próxima semana el pleno esté en condiciones de deliberar y en su caso proceder con lo que le convenga al país”, dijo.

Reforma es para evitar los actos ilegales: Monreal

La reforma constitucional aprobada por la mayoría de Morena y sus aliados en el Senado de la República, tiene la finalidad de evitar “actos ilegales permanentes” del Poder Judicial, señaló el coordinador guinda, Ricardo Monreal.

En un video que compartió en su cuenta de X, refirió que con el establecimiento de la llamada “supremacía constitucional” que eleva a rango constitucional la improcedencia del amparo contra cambios a la Constitución, se busca limitar la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encargada de analizar y resolver si la reforma al Poder Judicial es inconstitucional o no.

“Aún cuando la Constitución y las leyes reglamentarias son claras al establecer que no procede recurso alguno contra adiciones y reformas a la Carta Magna, se han aceptado amparos y otorgado suspensiones, violando flagrantemente el principio de legalidad y, por tanto, la Constitución. Por ningún motivo puede permitirse que un órgano jurisdiccional convierta sus conductas en actos ilegales permanentes, exceptuando y extralimitando su esfera de competencia”, dijo Monreal.

Refirió que la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, fue impulsada por Morena para evitar la “amenaza” de que la SCJN congele la reforma al Poder Judicial.

“La reforma constitucional establece que cuando se inicie este proceso de amenaza para que la autoridad se pueda desbordar y hacer esta actuación ilegal cotidiana, es la hora de que la Constitución reafirme su esencia y ponga límites, son momentos de definición política y jurídica, y de hacer prevalecer la Constitución y su espíritu”, comentó.

VOCES

“Esta reforma (supremacía constitucional) viene a confirmar lo que hemos dicho, está fuera de orden constitucional, camino a una dictadura. Tenemos que dar la batalla”.

Noemí Luna, diputada por el Partido Acción Nacional.

“En dos meses de esta legislatura, Morena ya militarizó el país, desapareció el Poder Judicial y ahora busca quitar la posibilidad de que las reformas constitucionales sean revisadas”.

Clemente Castañeda, senador por Movimiento Ciudadano.

“Mañana se le puede ocurrir a cualquiera venir a decir aquí que ya no somos una República, que ya no somos un Estado federado, que ya no se respeta la propiedad privada, porque tienen la mayoría calificada”.

Alejandro Moreno Cárdenas, senador del Partido Revolucionario Institucional.