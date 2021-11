Reforma eléctrica: A Morena no le quedó más que posponer discusión, dice PAN

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Jorge Romero, afirmó que a Morena no le quedó otra alternativa que posponer la discusión de la iniciativa de reforma eléctrica hasta 2022, debido a que se dieron cuenta que nos les alcanzan los números.

"Creo que ellos sacaron un ábaco, contaron las bolitas y vieron que no les alcanzaba, por eso se va a debatir, finalmente la van a presentar y no hay plazo que no se cumpla", declaró el panista al interior del recinto legislativo de San Lázaro.

Romero indicó que ve con buenos ojos la propuesta del aplazamiento, toda vez que se requiere un amplio debate.

"Los promoventes, el oficialismo, ya dejaron claro que lo quieren posponer, nosotros lo vemos bien porque sí se ocupa un debate amplio, verdaderamente escuchar todas las voces, y no solamente de los grupos parlamentarios, sino también de los especialistas, a ellos es a los que tenemos que escuchar para que lleguemos a la mejor de las conclusiones", indicó.

El diputado aclaró que "desde el día uno, para el PAN es imposible votar la reforma eléctrica en sus términos".

"Porque consideramos que atenta contra un modelo de país que pretende tener libre competitividad, y porque echa al suelo lo mucho o poco que hayamos avanzado en mediambientalismo como país. Por eso se requiere el debate amplio", concluyó.

Rechaza PRI que reforma eléctrica se vaya a abril de 2022

El coordinador del PRI en la Cámara baja, Rubén Moreira, rechazó que la reforma eléctrica se vaya a abril de 2022, pues recordó que chocaría con el proceso electoral para renovar seis gubernaturas.

"No nos parece el mes de abril, el mes de abril no es el idóneo para ninguna discusión en materia constitucional y el motivo es muy sencillo, son dos meses antes de que se realicen las elecciones en seis estados del país, entonces un debate que debe ser por la nación se antojará que se convierta en un debate electoral", expuso el diputado.

En entrevista con medios, dijo que, en todo caso, debería pasarse hasta agosto de 2022, cuando hayan terminado las elecciones.

"Entonces, así como dice la canción 'para abril o para mayo', pues nosotros lo que decimos es que sea 'para abril o para agosto', que se vaya hasta agosto o septiembre, tienen que pasar las elecciones y debe ver el suficiente tiempo para un debate", indicó.

Moreira Valdés recordó que desde que se presentó la iniciativa presidencial, el PRI propuso un amplio debate en la materia; "no puede ser un fast track ni en afirmativo ni en negativo, ahora nos dan la razón y pasan para otro momento el debate".

IM