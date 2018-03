Reforma educativa puede caer si al nuevo gobierno no le gusta: SEP

La reforma educativa "se puede caer" si a la próxima administración federal "no le interesa", dijo el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Otto Granados Roldán.

El funcionario también alertó que en Tamaulipas, el concurso de plazas está "paralizado" en algunas escuelas derivado de la inseguridad que se vive en la entidad.

Al dictar la conferencia "Desarrollos actuales en la reforma educativa mexicana", en el marco de la Conferencia CIES 2018 George F. Kneller, Granados Roldán dijo que la reforma educativa cuenta con una "arquitectura constitucional", que también puede tomar mucho tiempo. Sin mencionar directamente a Andrés Manuel López Obrador, quien ha planteado echar atrás esta reforma, dijo que se puede caer si al próximo gobierno "no le gusta, no le interesa".

"Toda reforma educativa de estas características, sistémica, toma su tiempo y a veces mucho tiempo".

"Es una reforma que, si bien tiene una arquitectura constitucional, normativa y parcialmente institucional, se puede caer si el siguiente gobierno no le gusta, no le interesa, si de pronto manda iniciativas de alcance constitucional o legal y de pronto se las aprueban, esta reforma pasará a formar parte de la historia y es un tema que hay que discutirlo cada vez más abiertamente", dijo el titular de la SEP en su conferencia ante investigadores educativos de todo el mundo.

Durante la exposición, mencionó que la reforma educativa aprobada y promulgada entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 como una de las reformas estructurales de la entonces entrante administración, se ha convertido en parte del debate y la agenda electoral, algo que no había ocurrido en los procesos presidenciales desde hace 18 años.

"La reforma educativa, y creo que es una buena señal, se ha convertido en parte del debate público, político y electoral. Eso me parece que es bueno. Eso no ocurría que yo sepa hace seis años, hace 12 años o hace 18. No era parte de la agenda pública, de la agenda electoral y por lo tanto necesitamos saber cómo están las percepciones al respecto", dijo Granados Roldán.

