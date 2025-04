Reforma a la Ley de Telecomunicaciones será discutida en el Senado el lunes: Noroña

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña explicó que la votación del dictamen de la reforma a la Ley de Telecomunicaciones está programada para el lunes 28 de abril.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado lo confirmó por medio de un video publicado en X, antes Twitter y explicó que "ya se verá si se abre un programa de discusión o se manda al periodo extraordinario de sesiones".

Esto, después de que durante su conferencia matutina, la Presidenta de México reveló la posibilidad de que esta reforma a la Ley no sea aprobada. "Ese artículo en particular (el 109) tiene que modificarse para quedar claro o eliminarse, ese no es el objetivo de la ley (de Telecom). Si crea confusión y se piensa que es para censurar, nunca ha sido el objetivo y, en todo caso, que se quite el artículo, se modifique la redacción, para que quede absolutamente claro que el Gobierno de México no va a censurar absolutamente a nadie y menos lo que se publique en plataformas digitales", afirmó.

El Senado retrasó la votación del dictamen de la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para abrir una consulta con representantes del sector, expertos y el propio Gobierno, a fin de mejorar su redacción y que no quede ninguna duda de que la "Cuarta Transformación" no censura a nadie.

Con el fin de aclarar los rumores, Fernández Noroña afirmó que tiene "comunicación muy estrecha y reuniones periódicas" con la Presidenta Claudia Sheinbaum.

"Si es necesario, se le dará más tiempo", reiteró.

▶️ Mensaje del presidente de la Mesa Directiva, @fernandeznorona, sobre la dictaminación de la Ley de Telecomunicaciones. pic.twitter.com/1bJTwatv2c — Senado de México (@senadomexicano) April 25, 2025

