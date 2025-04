Así como la reforma a la ley de telecomunicaciones y radiodifusión está propuesta, sin criterios ni normativas claras, representa un atentado contra los contenidos que podrán ser transmitidos en televisión, radio, plataformas y redes sociales en México, señaló Sandro Arreola, politólogo.

"Habrá que ver cuáles van a ser los criterios y quién los va a definir. La ley establece que la Agencia Digital de Transformación, pero ¿qué se va a poder decir y qué no? ¿Qué se va a considerar como propaganda censurable y qué no? Aquí se va a desatar la polémica. Pero incluso podría extenderse hasta medios de comunicación y periodistas. Ya vemos que algunos reporteros son señalados por el grupo en el poder, Morena y sus aliados, y ahora contarán con posibilidades legales no sólo de censurar, sino de 'desconectar' a estos programas y estos comunicadores", comentó.

Además, con la creación de una nueva agencia rectora que regulará los contenidos y entregará concesiones, se abre la posibilidad de que el Gobierno determiné qué se trasmitirá en radio o televisión, así como podrá decir qué plataformas pueden seguir operando y cuáles serán "bloqueadas temporalmente", explicó el experto. Luego de la polémica generada por este artículo en particular, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se frenará la aprobación de la reforma en el Senado de la República y se convocará a un parlamento abierto para discutir la iniciativa de ley.

"Es la extinción del modelo anterior, que era un Instituto de Telecomunicaciones con cierta autonomía, que pasa a una agencia o dependencia del Gobierno mexicano. Se busca instaurar un modelo que, pareciera, está más enfocado en la regulación de los contenidos", concluyó.

