Luego de que se anunciara que el senador del PAN, Miguel Ángel Yunes Márquez, había pedido licencia a su cargo por cuestiones de salud, y de que al final se terminara aprobando el permiso, su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, rindió protesta para ocupar su escaño.

Yunes Linares fue recibido entre gritos de "traidor", luego de que antes de ausentarse, se llegó a rumorar que su hijo abandonaría el partido para unirse a Morena y poder votar a favor de la reforma al Poder Judicial que propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras rendir su protesta como senador suplente, Yunes Linares confrontó a Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, luego de que éste hizo un llamado para que no se convierta a un traidor a la patria, y lamentó que no se presentara a la sesión para votar en contra de la iniciativa.

"Estás a tiempo todavía de pasar a ser héroe de la patria y no un traidor", afirmó Cortés.

Yunes Linares, exgobernador de Veracruz, expresó que ni él ni su hijo dejarán las filas del partido, pero que su voto en el Senado no se hará dependiendo de lo que se diga dentro del PAN.

"He escuchado lo que ha dicho Marko y no, cobarde y traidor eres tú. Miguel Ángel Yunes Márquez siempre ha dado la cara y a la familia Yunes nadie nos ha doblado. Tenemos 20 años en Acción Nacional y seguiremos, porque Acción Nacional no es de Marko, es de millones" , dijo.

Y continuó: "Llevé al PAN al Gobierno del estado de Veracruz. Miguel tiene un padecimiento en la columna, y aún así recorrió Veracruz para aportar más de un millón de votos a la coalición. No tuviste ni la atención, Marko, de llamarle al hospital. Es absolutamente indebido lo que pretenden hacer: quieren lograr votos linchando".

Afirmó que su hijo no ha dicho la intención de su voto, pero sí lamentó que Marko Cortés ya lo amenazó con expulsarlo del partido. "Miguel no ha dicho en que sentido va su voto, y en esta mañana Marko Cortés ya lo ha amenazado de expulsión, no puedes expulsar a absolutamente a nadie, si acaso serás expulsado tu por lo que le fallaste al PAN, porque en lugar de estar trabajando para recuperar los votos estás aquí como legislador plurinominal".

Y aclaró que: "A nosotros nadie nos regaló la senaduría, nos la ganamos en la calle. No ha habido ninguna negociación con el Gobierno federal. A Miguel lo persiguieron".

Marko Cortés volvió a la tribuna para señalar las diferencias entre la familia Yunes y la del actual Presidente de México.

"¿Cuántos videos hemos visto de Yunes Márquez señalando de corrupto a López Obrador o de Yunes Linares señalando a este gobierno de lo peor?", cuestionó al pleno. "¿Cuántas veces vimos a Yunes diciendo que lo perseguían a él y a su familia? Siempre el Partido Acción Nacional te apoyó. Te tengo aprecio, pero estoy decepcionado de lo que has hecho".

Al final, Cortés dijo que los Yunes no están traicionando al partido sino al país. "Todavía no se vota y ha habido faltas de respeto. Pero llega la hora de la votación, pueden ser héroes o traidores de la Patria".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF