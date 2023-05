Este jueves 18 de mayo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la mejor receta para bajar de peso es "aguantarse, no comer tanto", hacer ejercicio, y si se puede, señaló, consultar a especialistas.

En la conferencia mañanera de hoy, donde se anunció la cancelación de "Redotex", producto milagro que prometía bajar de peso, el Ejecutivo federal llamó a no automedicarse y recomendó a moderarse y no comer "tanta comida sabrosa y suculenta", así como hacer ejercicio.

"Lo mejor para bajar de peso es aguantarse, no comer tanto y hacer ejercicio, y desde luego consultar, si se puede, a los especialistas, no automedicarse, pero la mejor receta es moderarse, autolimitarse de tanta comida sabrosa, suculenta, y el ejercicio, el movimiento. Eso es lo mejor y eso no nos afecta, al contrario, eso es muy saludable", dijo.

En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el Presidente López Obrador señaló que en cuestiones médicas, lo mejor es siempre prevenir que curar.

