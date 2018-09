Recuperar la confianza perdida, gran reto del PAN: Marko Cortés

Marko Cortés Mendoza, aspirante a dirigir el Partido Acción Nacional (PAN), afirmó que el gran reto de este instituto político es recuperar la confianza perdida, pues ante la corrupción e ineficacia de los gobiernos panistas, la ciudadanía se desilusionó y en las pasadas elecciones federales tomó una decisión.

Tras hacer un recuento de los cuatro comicios presidenciales pasados, en su registro como candidato a presidente del PAN reconoció que el partido ha caído en los últimos 18 años, "es evidente que no hemos hecho las cosas bien y que no hemos decidido lo correcto y que no hemos sido el gobierno que debimos ser".

"Si no lo decimos por su nombre no vamos a resolver el problema", expresó Cortés Mendoza, quien señaló que "no solo es el desencuentro interno, no solo son nuestros problemas, también es el desencuentro con la sociedad, debemos corregirlo", de ahí su planteamiento de hacer un modelo de gobierno panista.

No tengan duda, con su apoyo y con su fuerza vamos a ganar la elección. Mi propuesta es unidad para ir en el rumbo correcto. México requiere un PAN sólido y congruente, que regrese a los valores y Principios. — Marko Cortés (@MarkoCortes) 29 de septiembre de 2018

SC