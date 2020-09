Rechaza AMLO haber influido en negativa de INE a México Libre

Tras la negativa al registro como partido a México Libre, encabezado por Felipe Calderón y Margarita Zavala, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que se le culpó de esa decisión, lo cual rechazó, pues dijo, “no somos iguales”.

Tamibén reiteró que será respetuoso de la legalidad pero defenderá su derecho a manifestarse. Esto luego de que el INE bajó el spot donde hablaba del Papa Francisco e intentó que no se transmitieran sus mañaneras en Hidalgo y Coahuila donde habrá comicios este año. "¿Qué quieren?, ¿qué nos queremos callados?, no se va a poder. Eso sí no", dijo el presidente desde su conferencia en Palacio Nacional.

Señaló que tampoco les gusto que hablara del Papa Francisco en uno de sus spots de su Segundo Informe de Gobierno, pero insistió que con el cambio tenemos que hablar de los pensadores políticos, luchadores sociales de México y del mundo, de todos. Sobre la difusión de la mañaneras la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recordó el precedente que sentó la Sala Regional Especializada el año pasado al multar a unos concesionarios por haber permitido la transmisión completa de las mañaneras en campañas.

"La Sala Regional hizo una distinción muy clara entre libertad de expresión en la sección de preguntas y respuestas, así como los informes que no tienen contenido de propaganda, como en materia de salud, educación, que también son parte de las mañaneras. Tampoco es un tema donde se debería restringir la libertad de expresión ni la información que se da al pueblo, algunos aspectos importantes que no sean propaganda", dijo.