Realizan mega marcha en Puebla para exigir seguridad

Distintos contingentes se dieron cita este jueves en la ciudad de Puebla para llevar a cabo la mega marcha pacífica en reclamo de la inseguridad que ha golpeado al estado de Puebla.

Grupos de estudiantes exigen justicia y seguridad. Llevan pancartas con consignas como: "Nos faltan estudiantes, nos sobran delincuentes", "Las clases se recuperan, la vida no", "Hoy no están todas nuestras voces", "Nuestras voces juntas porque desde la tumba no se puede gritar".

"En esta lucha estamos juntas/os. Son ustedes la conciencia de la nación en esta exigencia de paz. Me enorgullece su compromiso y solidaridad", escribió Alfonso Esparza, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

En días pasados, cientos de estudiantes en Veracruz, Puebla y la Ciudad de México salieron a protestar por los asesinatos de tres estudiantes de medicina -uno de ellos, veracruzano- y un chofer de Uber en Puebla, ocurridos la semana pasada.

También en Veracruz

Alumnos de la Universidad Veracruzana (UV) comenzaron su marcha en la entrada principal del Campus Mocambo. Los integrantes del campus Veracruz-Boca del Río se unieron a la movilización "#NiUnaBataMenos", exigieron un alto a la violencia y se solidarizaron con sus compañeros de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Con consignas como "BUAP, hermana, la UV te respalda" y "Señor, señora, no sean indiferentes que se matan estudiantes en la cara de la gente", los jóvenes avanzaron por las principales calles de la zona conurbada ante un intenso calor. Algunos vestidos de negro y otros de blanco exigieron al gobierno mayores garantías de seguridad. La Dirección de Tránsito de Boca del Río otorgó las facilidades viales para que los manifestantes no tuvieran percance alguno.

IM