"Ni una bata menos", exigen estudiantes en marcha contra asesinatos

Cuando menos 300 estudiantes de medicina de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) realizan una marcha esta mañana en Ciudad de México desde varios puntos hacia Palacio Nacional.

"Ya no queremos ni una bata menos", dicen los jóvenes, quienes reclaman que termine la violencia contra los estudiantes de medicina y contra los profesionistas que la ejercen, luego del asesinato de tres estudiantes en Puebla el 23 de febrero.

"¡Justicia, justicia!", "¿Cómo pretendes que cuidemos tu vida, si a nosotros nos la quitan?", "Mi familia espera un médico, no un cadáver", "Si hoy salí a defender a los que no pudieron lograr sus sueños, mañana lucharé para que no maten a nadie más", son algunas de las consignas que los jóvenes portan en carteles.

Durante su recorrido hicieron un pase de lista por Javier, Ximena, José Antonio y Emanuel, "el movimiento sigue y ustedes están con él".

José Antonio Parada, de 22 años; Ximena Quijano, 25 años y Francisco Tirado, de 22, son los estudiantes de Medicina que fueron asesinados la semana pasada en el estado de Puebla. Los médicos que hoy marchan a Palacio Nacional también reclaman por Josué Emanuel Vital, conductor de 29 años que fue asesinado junto con los estudiantes.

También traen un cartel con la imagen de Mayte Viridiana Aguilar Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, quien fue asesinada a tiros el 20 de febrero en Tláhuac.

IM