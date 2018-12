"Quítate porque te voy a matar", acusa policía arrollado en Edomex

"Me dice: ‘quítate porque te voy a matar’", relató Humberto Torres Malpica, policía de este municipio, quien sufrió lesiones en un brazo por sujetarse del cofre de un automóvil, cuyo conductor se lo llevó "de corbata" unos dos kilómetros al tratar de escapar de una infracción.

Policías de Atizapán marcaron el alto el viernes al conductor de un automóvil Nissan blanco, quien supuestamente hablaba por teléfono, en la carretera Atizapán-Nicolás Romero, a la altura de la colonia El Olivo. El vehículo, al parecer, también carecía de engomado de verificación.

Una elemento de Tránsito de Atizapán y el policía Torres Malpica discutieron con el conductor, identificado como Ricardo "N", quien acusó a la mujer policía de sacar su arma. Los elementos pidieron al hombre orillar su vehículo, quien hizo caso omiso, por lo que el policía intentó retirar la placa delantera con pinzas.

El policía prácticamente fue arrollado y se sujetó del cofre del automóvil. El conductor avanzó unos dos kilómetros, al parecer a velocidad alta, con el hombre colgando de la unidad.

"Al estar haciendo la retención de la placa delantera, me avienta el carro y dice ‘quítate porque te voy a matar’ y me avienta el carro... Me atropella y, por inercia, me agarro del cofre. Y me aventó varios kilómetros, me llevaba varios kilómetros a bordo de su vehículo, zangoloteándome de lado a lado para quererme tirar y me decía ‘quítate porque te voy a matar’", contó Malpica Torres.

Agregó: "(Pensaba) en mi familia. En ese momento el saber si se iba a estampar en algún otro vehículo", afirmó el uniformado, con 11 años de servicio en la policía de Atizapán.

El policía fue trasladado a la Cruz Roja de Atizapán, donde fue atendido. "Me siento mal…, traigo esguince en el hombro y la muñeca", dijo.

Los hechos fueron grabados: cuando los policías intentaron detener al implicado y a su acompañante, quien también grabó cuando el policía iba en el cofre del automóvil. Además, las cámaras de videovigilancia del C4, de la policía de Atizapán, que muestran al policía colgando del automóvil en la carretera Atizapán-Nicolás Romero.

Ricardo "N" fue detenido y presentado ante el Ministerio Público del municipio por su probable responsabilidad en el delito de homicidio en grado de tentativa.

SC