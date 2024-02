De acuerdo con el dictamen en criminalística liberado hoy por la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) las causas del accidente en el que fallecieron cinco argentinos y un mexicano en la carretera federal 307, Tulum-Playa del Carmen, el pasado 18 de febrero fueron exceso de velocidad, malas condiciones meteorológicas y falta de precaución.

El dictamen reveló que el responsable del percance es el conductor del vehículo Suzuki Ertiga, en el que viajaban siete ciudadanos de Argentina. Asimismo se informó que cinco de los seis cuerpos ya fueron entregados a sus familiares.

La institución informó que el accidente carretero ocurrió a las 13 horas; que estuvieron involucrados dos vehículos: Un Nissan tipo Urvan, de la empresa eTransfer, conducido por Freddy Omar Quijano Carrillo, de 32 años, originario de Quintana Roo; y una Suzuki, cuyo conductor era Maximiliano Nicolás Laviano, de 25 años, de nacionalidad argentina. Ambos conductores perdieron la vida.

Chofer, responsable del accidente por falta de precaución

El peritaje indica que Maximiliano Nicolás, chofer responsable del accidente, no tuvo la debida precaución al momento de conducir y no consideró las condiciones de la vía, como el pavimento mojado debido a las lluvias del día y no acató el límite de velocidad permitido, que es de 60 kilómetros por hora en ese tramo carretero.

Lo anterior "provocó que perdiera el control de su dirección e invadiera el sentido opuesto de circulación, impactándose con el vehículo marca Nissan, tipo Urvan".

Maximiliano Nicolás Laviano conducía el vehículo Suzuki, Ertiga, en la vía Tulum-Playa del Carmen, procedente de Belice, en dirección de sur a norte, cuando perdió el control de la unidad al salir de una curva y chocar la rueda delantera izquierda con la banqueta del camellón central de la carretera.

El vehículo dio un giro en el aire e invadió el carril de contraflujo, de norte a sur, impactando a la unidad Nissan tipo Urvan.

Además de los dos conductores, fallecieron otras cuatro personas de nacionalidad argentina: Vanesa Paola Silva Díaz, de 38 años; Gerónimo Amengual, de 32 años; Hernán Ezequiel Sibella, de 35 años, y Nahuel Alejandro López, de 26 años.

También resultaron lesionados Yamil Lucas Figallo, de 25 años, a quien reportan estable, y Micaela Pipe Menjer, de 23 años, cuyo estado de salud es grave.

La FGE aseguró que trabaja en coordinación con el Consulado de Argentina para el proceso de entrega de los cuerpos de sus connacionales fallecidos, de los cuales cuatro ya fueron resueltos y uno más se encuentra pendiente para su traslado a Uruguay, donde residen sus familiares.

Del mismo modo, fue entregado a sus familiares el cuerpo del mexicano Freddy Quijano.

