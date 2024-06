¿Quiénes serán los integrantes del gabinete de Claudia Sheinbaum?

Uno de los sucesos más importantes del país, que quedará grabado en la historia para siempre fue el 2 de junio, día en que miles de mexicanos salieron a votar en una de las llamadas "elecciones más grandes del país", en donde aquella misma noche se declaró a Claudia Sheinbaum como la virtual ganadora de las elecciones presidenciales 2024.

Siendo en la madrugada del 3 de junio, cuando la partícipe de la coalición Sigamos haciendo historia se presentó ante el público que la esperaba en el Zócalo de la Ciudad de México y subió a un templete, en donde reconoció su triunfo y expresó: "Seré la primera presidenta de México".

En el proceso electoral, Claudio Sheinbaum arrasó de acuerdo al conteo rápido del INE, con un rango de 58.3 y 60.7 por ciento. Mientras que en el segundo puesto y con una diferencia abismal, la candidata a la presidencia del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, logró entre el 26.6 y el 28.6 por ciento de los votos, siendo el partido Movimiento Ciudadano representado por Jorge Álvarez Máynez, quien se llevó el tercer lugar con entre 9.9 y 10.8 por ciento.

¿Quiénes integrarán el posible gabinete de Claudia Sheinbaum?

Como una de los principales referentes de la cuarta transformación, movimiento creado por Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, Claudia Sheinbaum Pardo ha incorporado a su proyecto Sigamos Haciendo Historia a partidarios de Morena.

Incluso desde la segunda mitad de su campaña presidencial, Sheinbaum reveló quienes podrían ser algunos de sus integrantes en el gabinete en caso de ganar las elecciones presidenciales de México.

Algunos de los nombres que reveló fueron el de actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, ya que en una entrevista, Claudia afirmó que Ramírez de la O sería su carta a jugar para Hacienda.

“Rogelio es un hombre inteligentísimo, honesto y no se lo he preguntado, pero de que me gustaría, me gustaría”, declaró Sheinbaum.

Luego de esto, en la columna "Elección sin sorpresas y permanencia de Rogelio", se confirmó que Ramírez de la O ya había aceptado la propuesta.

Así mismo, la ahora virtual ganadora de la elección presidencial de México, reveló dos más de sus trucos bajo la manga. Siendo Ernestina Godoy, quien encabezó la Fiscalía General de Justicia de CDMX y Omar García Harfuch, el cual formó parte de su equipo cuando fue Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, los sujetos que estarían dentro de su equipo.

“Sí, ya vamos a presentar a nuestro gabinete en su momento, no coman ansias, pero Ernestina y Omar son parte de mi equipo”, detalló.

De igual manera, García Harfuch ya se proclamó ante la posibilidad de unirse al gabinete de Claudia. “A mí me daría mucho gusto y sería un honor para mí trabajar para la próxima presidenta de México, para la doctora Claudia Sheinbaum, pero creo que también desde el Senado podemos hacer mucho, impulsar propuestas adecuadas”, señaló.

Y aunque Sheinbaum no esclareció cuáles serían los cargos que ocuparían dichos individuos, en una entrevista con N+, mencionó que a las personas que contempla para la Secretaría de Seguridad trabajaron con ella en la Ciudad de México.

Sin embargo, según los acuerdos del proceso interno de Morena, los aspirantes que no fueran elegidos como candidato presidencial, podrían sumarse al gabinete de Claudio Sheinbaum si ella resultaba victoriosa.

Por lo que, en ese caso, surgen nombres como el excanciller Marcelo Ebrard, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, quien se bajó de la carrera presidencial y de la pelea por la candidatura en CDMX, Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación, y Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas.

Aun así, no será hasta la sucesión presidencial, el próximo martes 1 de octubre, que Claudia Sheinbaum Pardo tome posesión de la Presidencia y revele el grupo de funcionarios que integraran su gabinete que se resolverán la dudas e incógnitas sobre quienes y en que cargo se desempeñarán cada uno de estos integrantes.

