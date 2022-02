¿Quién es "El Mijis", ex funcionario desaparecido?

Ayer martes la Comisión Estatal de Búsqueda de San Luis Potosí emitió una ficha para localizar a Pedro Carrizales “El Mijis”, luego de haber sido visto por última vez cuando se dirigía a Monterrey a bordo de una camioneta Dodge tipo Journey roja sin placas.

Esta no es la primera vez que se reporta su desaparición. El 30 de octubre del año pasado ya se había dado a conocer la noticia de que se había perdido comunicación con “El Mijis”, entonces diputado por San Luis Potosí, cuando acudía a una protesta contra un cantante acusado de abuso sexual, sin embargo, apareció alrededor de 12 horas después con huellas de violencia en la carretera que va de Cerro Gordo a Zaragoza en aquel estado.

¿Quién es “El Mijis” ahora ex funcionario, reportado como desaparecido nuevamente este martes en San Luis Potosí?

Su nombre es Pedro Carrizales Becerra, es nacido en San Luis Potosí y el próximo 22 de febrero cumplirá 43 años.

Desde 2011, tras la muerte de su madre y luego de haber pasado por el reclusorio dos años, se convirtió en activista en aquel estado y se integró a organizaciones como “Movimiento Popular Juvenil” y “Un grito de existencia”, con la finalidad de ayudar a jóvenes pandilleros para que puedan reintegrarse a la sociedad.

En 2015 “El Mijis” buscó apoyo en el gobierno y los partidos políticos de su estado, pero decidió, que si quería obtener un verdadero cambio, debía hacerlo él mismo, por lo que en 2018 se convirtió en el candidato ganador para convertirse en diputado local por el Distrito 8 de San Luis Potosí por la coalición “Juntos haremos historia”, integrada por Morena, el PT y el PRD.

A diferencia del resto de diputados, en el evento de toma de protesta de la legislatura LXII de aquel estado, “El Mijis” asistió vestido en playera y pantalón de mezclilla como “un acto de solidaridad de este sector que históricamente han sido invisibilizados, excluidos y olvidados”, refiriéndose a los “chavos banda”.

En julio de 2020 anunció que dejaría su escritorio en el Congreso del Estado para salir a recorrer las calles en su bicicleta.

Dos meses después, en septiembre de 2020 Pedro Carrizales dio a conocer que padecía cáncer desde 2019, por lo que se sometería a una cirugía. En agosto de 2021 fue hospitalizado “por complicaciones de salud” tras haber presentado una hemorragia. “Me filetearon y madrearon varias veces, pero les juro que esta enfermedad es más cabrona”, dijo entonces el ahora ex funcionario.

Aunque quiso lanzarse como diputado plurinominal federal por Morena, en mayo del año pasado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación retiró su candidatura al rechazar su postulación “por no cumplir con los requisitos para representar a la población indígena”, pese a que pedro Carrizales aseguró que su familia era originaria de La Huasteca Potosina.

Pero si de ataques contra “El Mijis” se trata, los reportes de desapariciones mencionados no han sido todo: hace tres años, el 5 de febrero de 2019, Pedro Carrizales fue atacado a balazos en la comunidad de San Nicolás de los Jassos. Una persona en una motocicleta rafagueó el automóvil en el que se trasladaba sobre le carretera Rioverde, sin embargo, salió ileso.

Además, reveló que cuando comenzó su campaña por la diputación fue “levantado” por algunas horas para tratar de que desistiera, sin embargo, esto no lo detuvo.

Hoy “El Mijis” se encuentra, una vez más, desaparecido. La última vez que se le vio fue el pasado 31 de enero, cuando salía de un hotel en Saltillo, Coahuila, en su camioneta roja, cuando acompañaba a un grupo de migrantes en ruta. Se dirigía a Nuevo León, y aunque se presume que sí logró llegar, de acuerdo con el Fiscal de ese Estado, Gerardo Vázquez Mora, y que sería justamente en Nuevo León donde desapareció, no hay datos de su paradero.

De acuerdo con lo publicado por El País este miércoles, el 2 de febrero pasado Pedro Carrizales envió a su pareja algunos audios por WhatsApp, donde decía que había sido detenido por policías, pero que ya había sido liberado. “Gracias a Dios ya me soltaron, me tenían los policías, los GAFES, pensaban que era de los malos, pero ya voy para allá, no te preocupes”, citó el medio de comunicación. Pese a ello no hay más información y “El Mijis” sigue sin ser localizado.

