¿Qué pasará con los juicios en curso con el paro de labores en el Poder Judicial?

El paro de los trabajadores del Poder Judicial mantiene al país a la expectativa sobre el estado que guardarán los juicios que están en proceso, pero los diputados de Morena ya han señalado que aún con la protesta, no se frenará la reforma judicial.

El próximo lunes 26 de agosto se prevé, en la Comisión de Puntos Constitucionales, discutir dicho dictamen, el cual quedó confeccionado para garantizar todos los derechos a las y los trabajadores, incluidos los ministros y magistrados.

Pero ¿Qué pasará con los juicios frente al paro? Adolfo Gámez y Javier Soto Morales, especialistas en derecho penal, comparten su opinión al respecto.

Paro de labores provocará el colapso en los juicios

El paro de labores que iniciaron el pasado lunes trabajadores del Poder Judicial federal y al que se sumarán magistrados y jueces provocará un colapso en la impartición de justicia.

Adolfo Gámez, doctor en Derecho Penal y abogado penalista, señaló que “vamos a entrar en un colapso, porque ya se va a decidir entre los asuntos cuál puede ser relevante, trascendente. ¿Qué va a pasar? Que muchas herencias que no se van a poder distribuir, o sea la transmisión de las propiedades se va a parar; personas privadas de su libertad no se les va a definir su situación jurídica; personas que están reclamando una reparación del daño y no va a ser posible porque no va a haber un tribunal que lo atienda, es un principio de un colapso”, afirmó.

Por su parte, Javier Soto Morales, académico de la Universidad Panamericana, explicó que habrá una saturación en el sistema de justicia y recordó que al menos en Jalisco , hay actividad importante de resolución y atención de recursos legales. Por ello, mencionó que las afectaciones no solo se dan para las personas comunes, sino para empresas y otras organizaciones que tienen pendientes juicios.

“Se tienen que resolver y por eso ahí el tema de la urgencia esperemos para que esos asuntos no se detengan y que sí afectan al ciudadano de a pie, al ciudadano normal porque si un juicio de amparo va a tardar en resolverse, por supuesto que genera una afectación no solo a empresas, sino a los negocios, también a personas como decimos de carne y hueso”.

Soto Morales no estima cuál podría ser la afectación en cuanto a rezago que se puede generar en la resolución de asuntos por el paro indefinido, pero Adolfo Gámez sí detalló una numeralia aproximada de los casos que son atendidos en distintas materias por parte de juzgados todos los días: por ejemplo, en materia civil, un juzgado recibe aproximadamente 900 asuntos al año, alrededor de tres o cuatro diarios.

En materia familiar, estima la recepción de tres mil asuntos mientras que en materia administrativa se reciben alrededor de es de dos mil amparos de forma anual; descartó que vayan a funcionar las guardias establecidas al señalar que “las guardias no te alcanzan para el número de asuntos que se manejan”.

Esto se sumaría al rezago que hay en materia de resolución que se acumuló tras la pandemia de COVID-19:

“Son miles de amparos, miles de asuntos, de carpetas de investigación, de todo, pues que se van a acumular al rezago que teníamos” , compartieron Adolfo Gámez y Javier soto morales, especialistas en derecho penal.

