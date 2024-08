El Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó una invitación a los cinco empresarios más ricos de México : que emitan su opinión acerca de la sobrerrepresentación porque, señaló, estos personajes son escuchados por la población mexicana.

Ante esto, el cuestionamiento de muchos es ¿Quiénes son las cinco personas más ricas de México?

En la lista de las personas más ricas de México presentada ayer en el Palacio Nacional, de acuerdo con la revista Forbes, están Carlos Slim Helú, de América Móvil; Germán Larrea, de Grupo México; Ricardo Salinas Pliego, de Grupo Salinas; la Familia Bailléres, de Grupo Bal, y María Asunción Aramburuzabla, de Tresalia.

¿Quiénes son los cinco empresarios más ricos de México?

1. Carlos Slim

* Fortuna en 2024: 102 mil millones de dólares

* Negocios: Grupo Sanborns, América Móvil, Carso Energy, Grupo Financiero Inbursa.

* Relación con el Gobierno de AMLO: Slim construye el Tramo 2 del Tren Maya y tiene contratos con Pemex a través de Cicsa, división constructora de Grupo Carso. “De este Gobierno no he recibido beneficio y yo sí he dado beneficio”, dijo Slim en febrero de 2024.

2. Germán Larrea

* Fortuna en 2024: 27 mil 900 millones de dólares.

* Negocios: Grupo México, conglomerado de empresas especializadas en minería, transporte e infraestructura.

* Relación con el Gobierno de AMLO: Contratos en varias áreas, que le han permitido subir más de 10 mil millones su fortuna en este sexenio. Sin embargo, ha habido encontronazos, como la expropiación de tres tramos de vías ferroviarias pertenecientes a Ferrosur, de Grupo México, para la construcción del Tren Transístmico.

3. Ricardo Salinas Pliego

* Fortuna en 2024: 13 mil 400 millones de dólares

* Negocios: Grupo Salinas, que incluye compañías como TV Azteca, Banco Azteca, Totalplay y Grupo Elektra.

* Relación con el Gobierno de AMLO: Al principio del sexenio fue positiva, ya que los recursos de los programas sociales federales se dispersaron en un inicio a través de Banco Azteca. Sin embargo, ahora es complicada, entre otras razones, porque el Gobierno afirma que Salinas debe más de 63 mil millones de pesos en impuestos.

4. Alejandro Bailléres

* Fortuna en 2024: 8 mil 100 millones de dólares

* Negocios: Presidente de Grupo Bal, que incluye empresas como El Palacio de Hierro, Peñoles, GNP Seguros o Profuturo.

* Relación con el Gobierno de AMLO: Ha habido diferencias, especialmente por la decisión de no otorgar nuevas concesiones a mineras y la prohibición de la minería a cielo abierto que impulsa este Gobierno. Pero López Obrador aplaudió el nombramiento de Alejandro como nuevo director de Grupo Bal en 2021

5. María Asunción Aramburuzabala

* Fortuna en 2024: 6 mil 300 millones de dólares.

* Negocios: Heredera de la cervecería Grupo Modelo y presidenta del consejo de Administración de Tresalia Capital, una compañía de inversiones.

* Relación con el Gobierno de AMLO: Ya declinó la propuesta de López Obrador de pronunciarse sobre la representación. Pero anteriormente, la inversora ha negado una mala relación con el Presidente. “No hay nada de malo”, declaró.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MS