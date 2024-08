Luego del anuncio del Presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la “pausa” con los embajadores de Estados Unidos y Canadá, la pregunta en México es ¿Qué opina la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo al respecto? Y hoy la futura mandataria ya se posicionó sobre el tema.

Ante la "pausa" que hizo López Obrador con el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar y con el embajador de Canadá, Graeme C. Clark, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, dijo que es una decisión del Mandatario federal frente al "agravio" de los diplomáticos, pero aclaró que hay diálogo con los principales socios comerciales de México, Estados Unidos y Canadá .

"Es una decisión del Presidente de la República, él es hoy el Presidente Constitucional, frente al agravio que cometió el embajador, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Lo he comentado, hay muy buena relación con Estados Unidos, con Canadá, con nuestros socios comerciales, hay diálogo, pero hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas decididas, como es el caso de la conformación del Poder Judicial" , dijo en conferencia de prensa tras la reunión Plenaria de Morena.

Añadió que López Obrador tuvo sus razones para tomar esta decisión , pero que a ella le corresponderá gobernar a partir del 1 de octubre y destacó que hace semanas tuvo reuniones con el embajador de Estados Unidos y con la comitiva del presidente Joe Biden, pero que hasta ahora no tienen otra reunión con ella hasta el momento.

"Por supuesto que vamos a respaldar siempre al Presidente de la República , y eso no quiere decir que cambien las relaciones con Estados Unidos y Canadá, pero sí es importante que las y los embajadores de estos países y de otros, sepan que hay temas que le corresponden exclusivamente a los mexicanos y mexicanas, así como nosotros somos respetuosos también de lo que le corresponde exclusivamente al pueblo estadounidense y al pueblo canadiense", indicó.

Descartó que la reforma al Poder Judicial, y ante la pausa de relaciones, vaya a afectar los mercados .

"Lo que ha ocurrido con el peso no tiene que ver con la reforma judicial. Puede ser un factor que influye, pero no es lo esencial. Es un problema internacional. (...) Lo que pasa es que hay quien quiere decir que es la reforma judicial. Lo que hemos dicho nosotros es que no tiene que haber problemas para las inversiones en México, ni para el tratado. Van a estar resguardadas las inversiones, incluso con un mejor Poder Judicial, pues va a haber más Estado de Derecho", dijo la presidenta electa.

"No es que el presidente haya dicho algo que no tenga que ver con un antecedente. Entonces es importante siempre, y eso además está en la Constitución, que el Ejecutivo responda en la defensa de nuestra soberanía y no va más allá", apuntó.

