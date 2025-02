¿Qué opina Sheinbaum sobre el avión de EU cerca de México?

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció este martes sobre el avión de Estados Unidos que voló cerca del territorio aéreo mexicano.

Luego que ayer lunes una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló aguas internacionales a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, la Presidenta Sheinbaum rechazó que este hecho tenga que ver con los acuerdos que tuvo con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la suspensión temporal de aranceles a nuestro país .

A pregunta expresa en conferencia de prensa matutina, la Mandataria federal manifestó que "no es algo extraño" que un avión vuele por espacio aéreo internacional .

"Es un avión que vuela sobre espacio aéreo internacional. Entonces voló por espacio aéreo internacional, no es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional", dijo.

"¿Esto no tendría que ver con los acuerdos con el presidente Trump?", se le insistió.

"No, no, no, nada que ver, nada que ver", respondió.

Ayer lunes por la noche, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que una aeronave de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló aguas internacionales a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

En redes sociales la dependencia refirió que a las 13:41 horas, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo (CENAVI) que detectó un vuelo a 83 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano sobre aguas internacionales.

