Puebla, una elección manchada por la compra del voto: López Obrador

A pesar de que calificó como un avance que el Tribunal reciente los votos de la elección de gobernador de Puebla, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sostuvo que fue una elección manchada por la compra del voto y que fue muy raro porque ganaron todos los candidatos de Morena, excepto el de gobernador, Miguel Barbosa.

En entrevista a medios en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, sostuvo que acatará el fallo del tribunal.

"Es un avance, sin duda, pero no hay que hacer a un lado el hecho de que es una elección manchada, sobre todo por la compra del voto".

"Es muy raro, rarísimo que ganen los presidentes municipales, diputados federales, diputados locales, senadores, que gana el presidente de la República pero no gana el gobernador, lleva este mensaje, es muy sospechoso, es atípico completamente", expresó.

López Obrador sostuvo que en las elecciones no se debe apoyar a ningún familiar, no debe de haber nepotismo.

"Entonces no deja de ser un paso adelante el que se esté aceptando el recuento de votos, pero hay que ver cómo fue que llegaron esos votos, si fueron votos libres o fueron votos comprados con mucho dinero que se utilizó en las elecciones de Puebla", indicó.

Pidió al tribunal que estén presentes en el recuento de los votos de Puebla los partidos, los representantes de los candidatos para que revisen el voto por voto, casilla por casilla.

Aclaró también que ahora no puede ir a gira porque está indefinido el proceso electoral, "es una elección cuestionada que está por resolverse y no puedo ir en estas circunstancias a Puebla porque con quién me reúno. Vamos a esperar".

