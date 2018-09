Propuesta de subir salario mínimo a 171 pesos 'no es descabellada': Coneval

La propuesta del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de aumentar el salario mínimo a 171 pesos "no es descabellada" ni provocaría inflación, afirmó Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Hernández Licona impartió la conferencia Diagnóstico de Desarrollo Social en México, en el marco del Seminario de Pobreza, Monitoreo y Evaluación en la Entidades Federativas, 2018. En el evento indicó que el reto más grande en la actualidad es el ingreso laboral.

Todas las políticas públicas se hacen con recursos públicos. Eso implica que nosotros, como gobiernos, debemos rendir cuentas a los ciudadanos. La medición y la evaluación son herramientas para rendir cuentas: @GHLicona, Secretario Ejecutivo del #CONEVAL. #ConEstados2018 pic.twitter.com/ONKpzZZ2rH — CONEVAL (@coneval) 10 de septiembre de 2018

Recordó que ese recurso ha tenido vaivenes desde 1992, "vemos un ingreso de las familias que a veces, pero a veces baja mucho", y ese es el factor más importante de la pobreza.

"El Coneval ha venido diciendo desde hace tiempo que el salario mínimo es muy bajo, y que vale la pena incrementarlo. Se hicieron esfuerzos para aumentarlo los últimos dos años, los cuales fueron un avance. Esta idea de llegar a los 171 pesos nos parece que no es descabellada, que no traería un problema en materia laboral y no traería un problema de inflación", destacó.

El segundo reto, mencionó Hernández Licona, es que la calidad de los servicios de salud y educativos no han avanzado aunque mejoraron las coberturas.

Dijo que lo importante es dar los datos como son, no como quisieran que fueran, porque sólo así se pueden elaborar políticas que permitan impulsar el desarrollo social, por ejemplo, el gobierno entrante recibirá un contexto mixto, porque entre 2012 y 2016 la pobreza aumentó casi en 100 mil personas, pero la pobreza extrema disminuyó.

El funcionario dijo que el Coneval ha mantenido contacto con María Luisa Albores, designada secretaria de Desarrollo Social, y con representantes del gobierno entrante, a quienes les han entregado información sobre la situación actual y que seguirán colaborando con ellos.

Expresó también que reducir la pobreza no es sólo un tema de aumentar el salario, sino de medidas integrales y que es necesario que las autoridades se den cuenta de que también depende de la colaboración de varias secretarías, no sólo de la Sedesol.

LS