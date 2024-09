Profeco señala a la cerveza que "no debería llamarse así" esta es la razón

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha emitido una advertencia sobre ciertas bebidas, y está considerando retirar varias marcas del mercado debido a que afirma que “la cerveza sin alcohol no existe”.

¿Qué marcas podrían ser retiradas?

Profeco sostiene que “la cerveza sin alcohol no es cerveza”. De acuerdo con la procuraduría, los productos que contienen menos del 2% de alcohol no pueden ser etiquetados como “cerveza”. La razón detrás de esta postura es que tales bebidas no son verdaderamente alcohólicas.

¿Qué establece la normativa?

En la última edición de la Revista del Consumidor, Profeco indicó que para que una bebida sea considerada cerveza, su contenido de alcohol debe estar entre el 2% y el 20%. Si el contenido de alcohol es menor, el producto debe ser clasificado como bebida sin alcohol o bebida no alcohólica.

Además, se hace una distinción importante entre las bebidas no alcohólicas y las cervezas con bajo contenido de alcohol, conocidas también como cerveza light.

¿Qué marcas no cumplen con la normativa?

Según Profeco, una de las marcas en riesgo de ser retirada por no cumplir con esta regulación es:

Mahou 0,0

El organismo declaró que esta bebida no debería llamarse cerveza. “Una cerveza es una bebida alcohólica, por lo que el producto al denominarse ‘cerveza sin alcohol’ incumple la Norma Oficial, ya que se trata de una bebida no alcohólica”, explicó Profeco.

Por otro lado, marcas como Tecate 0.0, Corona Cero y Heineken 0.0, que se comercializan como bebidas no alcohólicas, están en conformidad con la normativa vigente.

Con información de Profeco

BB