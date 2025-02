Profeco resuelve la duda ¿Puedo meter mi comida al cine sin que me sancionen?

Para muchas personas, ir al cine es una experiencia placentera, aunque el costo de los alimentos en las salas puede ser elevado. Debido a esto, algunos espectadores optan por ingresar con su propia comida y bebidas. Sin embargo, esto ha generado incertidumbre sobre si los cines tienen el derecho de prohibirlo y qué hacer si rechazan el acceso por esta razón. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) aclara la situación.

¿Está permitido ingresar con comida externa?

De acuerdo con la Profeco, no existe ninguna restricción legal que impida a los clientes llevar sus propios alimentos al cine. En México, la legislación protege el derecho de los consumidores a ingresar con productos adquiridos fuera del establecimiento.

El Artículo 58 de la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC) estipula que los prestadores de bienes y servicios no pueden discriminar ni condicionar la compra de productos para recibir atención. En otras palabras, los cines no pueden obligar a sus clientes a consumir exclusivamente los alimentos que ofrecen en sus instalaciones ni impedir el acceso con comida externa, siempre y cuando no afecte la seguridad o higiene del lugar.

¿Los cines pueden prohibir la entrada con comida externa?

A pesar de que algunos complejos cinematográficos han colocado anuncios señalando que está prohibido ingresar con alimentos del exterior, la Profeco ha aclarado que esta restricción no tiene validez legal. De hecho, cualquier cine que impida el acceso por este motivo estaría incurriendo en una práctica ilegal.

La ley establece que "los proveedores de bienes y servicios que ofrezcan estos al público en general no podrán establecer preferencias o discriminación alguna respecto a los solicitantes del servicio". En consecuencia, no hay sanciones ni multas para quienes decidan ingresar con sus propios alimentos.

¿Qué hacer si te impiden entrar con comida externa?

Si un cine se niega a permitir tu entrada por llevar alimentos adquiridos fuera del recinto, puedes tomar las siguientes medidas:

Informar al personal sobre la normativa vigente y explicar que la restricción impuesta no es legal.

Solicitar hablar con el gerente para exponer tu derecho como consumidor.

Presentar una queja ante la Profeco si el establecimiento persiste en su negativa. Esta institución protege los derechos de los consumidores y puede intervenir en la situación.

Respetar las reglas de convivencia dentro del cine y actuar con cortesía puede ayudar a evitar confrontaciones innecesarias al hacer valer tus derechos.

