Contra viento y marea, Selena Gomez defiende su participación en “Emilia Pérez”, la película dirigida por Jacques Audiard, que ha sido fuertemente señalada días antes de los Oscar; premiación que se realizará el 2 de marzo y donde parte como la favorita al contar con 13 nominaciones.

Las críticas han apuntado tanto a la narrativa como a las actuaciones, con la propia Gomez en el centro de la controversia, además de las acusaciones recientes contra la protagonista española Karla Sofía Gascón.

Ayer, durante su presentación en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara, la cantante y actriz fue cuestionada sobre su estado en medio del caos que rodea la campaña de la cinta. “Estoy muy bien”, respondió Selena, manteniendo una actitud positiva.

Aunque reconoció que parte de la magia de “Emilia Pérez” ha “desaparecido”, insistió: “Elijo seguir estando orgullosa de lo que he hecho y simplemente estoy agradecida y vivo sin remordimientos”.

Aseguró que no se arrepiente de su trabajo: “Y haría esta película una y otra vez si pudiera”, lo que provocó una ovación por parte de la audiencia.

Queda en segundo plano

Cabe señalar que el tema del acento de Selena al hablar español, que había generado controversia en redes sociales, pasó a un segundo plano luego de la intensificación de las críticas hacia Karla Sofía. A finales de enero, surgieron publicaciones antiguas de la famosa española con comentarios ofensivos hacia los migrantes, el Islam y las personas de color. Esto desató acusaciones de xenofobia y racismo.

Karla Sofía intentó defenderse y, para evitar que la controversia creciera, optó por no asistir a eventos importantes previos a la temporada de premios de La Academia. En relación con la situación, el director Jacques Audiard confirmó la ruptura de su vínculo con Karla. Mientras tanto, Zoe Saldaña, compañera de Gascón y Gomez en la película, expresó en Londres: “Me pone muy triste porque no lo apoyo y no tolero ninguna retórica negativa hacia personas de ningún grupo”.

Guarda silencio

Por su parte, en sus redes sociales, Karla Sofía escribió recientemente: “Tras la entrevista de Jacques, que entiendo, decidí, por la película, por Jacques, por el elenco, por el increíble equipo que se lo merece, por la hermosa aventura que todos tuvimos juntos, dejar que el trabajo hable por sí solo, esperando que mi silencio permita que la película sea apreciada por lo que es, una hermosa oda al amor y la diferencia”.

Y concluyó: “Pido disculpas sinceras a todos los que han resultado heridos en el camino”.

Un musical diferente

“Rita” es una abogada de un gran bufete que un día recibe una oferta inesperada: ayudar al temido jefe una banda del crimen organizado a retirarse de su negocio y desaparecer para siempre convirtiéndose en la mujer que él siempre ha soñado ser.

Nominaciones al Oscar

Mejor película.

Mejor dirección (Jacques Audiard).

Mejor actriz principal (Karla Sofía Gascón).

Mejor actriz de reparto (Zoe Saldana).

Mejor película internacional.

Mejor guion adaptado (Jacques Audiard).

Mejor montaje (Juliette Welfling).

Mejor fotografía (Paul Guilhaume).

Mejor banda sonora (Clément Ducol, Camille).

Mejor canción (Camille, Clément Ducol “Mi Camino”).

Mejor canción (Clément Ducol, Camille, Jacques Audiard “El Mal”).

Mejor maquillaje y peluquería (Julia Floch-Carbonel, Emmanuel Janvier, Jean-Christophe Spadaccini).

Mejor sonido (Erwan Kerzanet, Aymeric Devoldére, Maxence Dussere, Cyril Holtz, Niels Barletta).

