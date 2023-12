Volaris es una aerolínea mexicana de ultra bajo costo que se ha posicionado como una de las más usadas por los viajeros, ya que ofrecen precios muy bajos para llegar a su destino; sin embargo, en todo viaje pueden surgir imprevistos que son muy molestos. Uno de los conflictos que la mayoría de los viajeros enfrenta es el cambio de vuelos.

Lo primero que debes saber es que en caso de que la aerolínea cambie el itinerario, ésta debe ponerse en comunicación contigo y avisarte ya sea por correo electrónico, su página web o en el aeropuerto del vuelo. En caso de que la aerolínea cambie tu vuelo sin avisar y no te garantiza tus derechos elementales puedes interponer una queja en servicio al cliente.

En caso de retraso, cambio, demora o cancelación el viajero deberá de ser reacomodado en otro vuelo. Usualmente las aerolíneas lo hacen en el siguiente vuelo disponible al destino, sin embargo, se deben de ofrecer alternativas en caso de que la nueva fecha no te sea viable o cubra tus necesidades.

Entre las alternativas que tiene la aerolínea es rembolsarte el costo total de tu boleto para que puedas volver a agendar un vuelo durante los próximos 60 días. Este dinero se te regresará en un voucher electrónico.

¿Qué dice la Profeco?

La Profeco explica que en caso de que la demora sea de más de 4 horas o cancelación, las políticas voluntarias de Profeco explican los siguiente:

La aerolínea está obligada a ofrecer llamadas telefónicas y envío de correos electrónicos.

Mientras que tratándose de cancelaciones de vuelo por responsabilidad atribuible exclusivamente a la aerolínea, el pasajero a su elección podrá acceder a las siguientes opciones:

a) Reintegrarle el precio del boleto o billete de pasaje, o la proporción que corresponda la parte no realizada del viaje.

b) Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle como mínimo y sin cargo, acceso a llamadas telefónicas y envío correos electrónicos, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo.

c) en fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual haya sido cancelado el vuelo.

La PROFECO explica que en los incisos a y c, la aerolínea deberá cubrir una indemnización que no será inferior al 25% del precio del boleto o de la parte no realizada del viaje.

Mientas que en cuanto al hospedaje, el alojamiento en hotel y transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto correspondiente, a través de los establecimientos que la aerolínea determine por medio de hoteles y transportistas que comercialicen servicios a precios regulares de bajo costo y clase turista. Ningún servicio de hotel o transporte señalado será proporcionado bajo conceptos V.I.P. bussines class, luxury o cualquier otro similar.

