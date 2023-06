Para ver los partidos, para las fiestas o solo para el antojo el chicharrón en salsa verde es un platillo que calma el hambre y acompaña las comidas de las familias mexicanas.

Es un alimento crujiente y esponjoso que si lo sabes preparar bien es un manjar, mucho mejor si va con salsa, pero si el tiempo no te alcanza en el mercado, super, o incluso en una tienda de conveniencia puedes comprar uno listo para servir, basta con ponerlo al microondas y disfrutar, pero ¿qué tan sano es consumir este producto empaquetado?

Ya es bien sabido que consumir cosas empacadas puede ser menos saludable que hacerlo de forma casera, pero una vez al año no hace daño, de cualquier forma para la protección de tu salud la Procuraduría Federal del Consumidor se ha dado la tarea de evaluar 4 marcas dentro del mercado de chicharrones en salsa verde, en este artículo te mostraremos cuál fue el resultado y cual es la mejor alternativa para nuestra salud intestinal.

¿Cuál es el mejor chicharrón según la Profeco?

De acuerdo con las pruebas que realizó la Profeco los parámetros más importantes que afectan a nuestra salud son los niveles de sodio y la cantidad de grasas que aporta, con base a ello en lo que refiere primero al sodio, cuya cantidad no debe superar los 2 mil 300 microgramos por día; aproximadamente una cucharadita de sal por persona, se obtuvieron los siguientes resultados.

Las cuatro marcas participantes se hallan entre los niveles de amarillo y rojo, por lo que consumirlos con bastante frecuencia si puede ser perjudicial a la salud, sobre todo en las marcas de la Sierra con 629 mg/100 g y Chata con 656 mg/100 g, esta última es la que tiene más sodio en su producto.

Por su parte la marca de Cocina de Piedra tiene 308 mg/100 g de sodio lo que la posiciona en el nivel amarillo y el más cercano al verde, es decir el más saludable en cuestión de sodio, es la marca El Gallo Giro con 287 mg/100 g.

En el contenido de grasas la mayoría de los productos se encuentran en la escala de color verde siendo la marca Cocina de Piedra la que se acerca más al amarillo con 17.3 g/100 g de grasa, seguida por El Gallo Giro con 15.2 g/100 g.

La marca Chata (con 13.7 g/100 g) y La Sierra (6.0 g/100 g) se encuentran sumergidas en el rango verde de la escala.

Promesas que los productos no cumplieron

Además de analizar el valor nutrimental de los productos la Profeco se dio la tarea de verificar que lo dicho en sus envases cumpla con lo prometido, pero dos marcas reprobaron este aspecto:

En primer lugar La Sierra puso en su empaque la leyenda “El sabor y la calidad hechos botana. Elaboramos el Mejor Chicharrón de Cerdo...”, un argumento que solo les consta a ellos pues no tienen algo que certifique esa verdad.

Por otro lado la marca Cocina de Piedra precisa que su producto está hecho a base de 100% de carne de cerdo y que el chicharrón es su ingrediente principal, ¡pero no es así!. Hay que recordar que el chicharrón es piel de cerdo y no carne, por lo tanto, no puede ser verdad lo que argumenta y es publicidad falsa.

La decisión de cuál es el mejor chicharrón queda a decisión de los comensales, sea por un sabor o por otro lo importante es decidir informados, por lo que recomendamos siempre revisar las etiquetas y tablas nutrimentales que ofrece cada producto antes de consumirlo.

Otro detalle importante que se debe recordar es que estos productos cuentan con grandes cantidades de sodio, por lo que se recomienda consumirlos con poca frecuencia o preferentemente prepararlos dentro del hogar.

AH