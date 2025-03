Las pilas son una fuente de energía portátil que utilizamos en una gran variedad de dispositivos, desde controles remotos y relojes hasta juguetes y linternas. Sin embargo, a pesar de su practicidad, muchas personas desconocen los riesgos asociados con su uso inadecuado. Un mal manejo de las pilas no solo puede afectar el rendimiento de los aparatos electrónicos, sino que también representa un peligro para la seguridad y el medio ambiente.

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha emitido diversas recomendaciones sobre el uso correcto de las pilas para evitar accidentes, daños a la salud y contaminación ambiental. Siguiendo estas advertencias, podemos prolongar la vida útil de las pilas, prevenir problemas en nuestros dispositivos y, sobre todo, reducir el impacto ecológico de estos desechos.

Éstas son cinco cosas que jamás debes hacer con las pilas, de acuerdo con las sugerencias de PROFECO en su edición de marzo 2025, para que las utilices de manera segura y responsable.

1.- Nunca las abras: Podrías exponerte a sustancias tóxicas y corrosivas, liberar contaminantes al medio ambiente y provocar un riesgo de explosión o incendio

2.- No mezcles pilas recargables con pilas alcalinas: el funcionamiento de unas y otras no es el mismo usarlas. Juntas puede provocar fugas del electrólito y un rendimiento deficiente del dispositivo en uso.

3.- No recargues las pilas alcalinas: las pilas alcalinas no son recargables. Intentarlo siquiera podría provocar que exploten.

4.- No les expongas al sol: Ningún tipo de pila debe exponerse al sol o cerca de fuentes de calor extremo porque pueden explotar o derramarse guárdalas en un lugar seco y fresco.

5.- No las dejes al alcance de los niños: podrían llevárselas a la boca lo cual puede provocarles:

Quemaduras químicas, intoxicación, perforación de órganos y daño a la mucosa.

Para obtener más información sobre el manejo adecuado de las pilas, te recomendamos consultar la Revista del Consumidor de PROFECO.

Con información de Profeco

